Zu Jahresbeginn denken viele Menschen über Veränderung nach – der Job ist dabei keine Ausnahme. Unser Quiz verrät, wann es an der Zeit ist zu gehen

Die Bereitschaft, sich beruflich zu verändern, ist unter heimischen Beschäftigten seit Monaten hoch. Im Sommer lag der Anteil der Wechselwilligen laut einer Umfrage der Karriereplattform Xing sogar bei knapp der Hälfte der Beschäftigten (46 Prozent). Eine neue Studie der Unternehmensberatung McKinsey attestiert, dass rund ein Viertel der Beschäftigten in Österreich in den nächsten drei bis sechs Monaten seinen Job kündigen will.

Gleichzeitig haben viele Firmen Schwierigkeiten, passende Kandidatinnen und Bewerber zu finden. Und auch wenn die kommenden Monate wirtschaftlich schwierig werden: Die demografische Kurve und anstehende Pensionierungen halten das Klima für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer günstig. Doch wann ist es an der Zeit, den Job zu kündigen? Und welche Möglichkeiten gibt es noch? Eine Entscheidungshilfe für Unentschlossene.

(red, 2.1.2023)