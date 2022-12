Timothée de Fombelle, "Hinter dem Schnee. Eine Weihnachtsgeschichte". Illustriert von Thomas Campi. Übersetzt von Sabine Grebing und Tobias Scheffel. € 16,– / 56 Seiten. Gerstenberg, Hildesheim 2022. Ab 10

Foto: Gerstenberg

Weihnachten ist ein Fest der Familie, das man am besten mit seinen Liebsten feiert. Lastwagenfahrer Freddy D’Angelo fühlt sich am 24. Dezember aber so richtig einsam. Seit Wochen hat er kaum mit jemandem geredet, gerade mal "Hallo" oder "Wie geht’s?" gesagt. Was Freddy nicht weiß: Im Laderaum seines Lastwagens, hinter 600 Packungen Maronieis, hat sich ein Junge versteckt, der seine Hilfe braucht. Und auch eine Schwalbe namens Gloria ist unterwegs und fliegt aus der Hitze Afrikas nach Europa und direkt auf Freddy zu. Der erlebt am Weihnachtsabend eine große Überraschung – genau wie du, wenn du diese spannende Geschichte liest. Sie erzählt, begleitet von beeindruckenden Bildern, in wunderschöner Sprache von Nächstenliebe und Menschlichkeit.