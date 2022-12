Elizabeth Debick spielt auch in der sechsten Staffel der Netflix-Serie "The Crown" Prinzessin Diana. Foto: AP

Kaum klingt das Rauschen um die Dokuserie um "Harry & Meghan" ab, droht bereits der nächste Sturm im Haus der britischen Royals. Laut Medienbericht soll in der sechsten Staffel der Netflix-Serie Elizabeth Debicky als tote Prinzessin Diana im offenen Sarg zu sehen sein. Ein Umstand, der laut "Sun" für Empörung unter Crew-Mitgliedern gesorgt haben soll. Ein Zeuge der Szenen wird mit den Worten zitiert: "Alle fühlten sich beim Dreh sehr unwohl. Es ist obszön und sollte nicht ausgestrahlt werden."

In der Szene soll laut "The Sun" Prinz Charles an den Sarg herantreten und in Tränen ausbrechen, ebenso wie die Schwestern von Prinzessin Diana. In einer weiteren umstrittenen Szene, kämpfen offenbar Krankenschwestern und Ärzte um das Leben der schwer verletzten Diana im Krankenhaus zu retten. Die "Sun" kritisiert das als "blutiges Theater".

Retraumatisierung

Die Szenen könnten Charles, William und Harry – und andere Mitglieder der königlichen Familie – retraumatisieren, wird befürchtet. Die "Sun" berichtet, dass einige, die mit der Produktion in Verbindung stehen, der Meinung sind, dass Netflix zu weit gehe und dass es nur darum gehe, Zuschauerzahlen zu steigern.

Die fiktionale Serie "The Crown" hat in Großbritannien in ihren bisherigen fünf Folgen immer wieder für Kontroversen gesorgt. Die letzte Staffel wurde insbesondere dafür kritisiert, Fakten und Fiktion zu vermischen. Netflix betonte, dass die Todesszenen von Diana mit "größtem Respekt und Sorgfalt" behandelt wurden, lehnt offenbar weitere Kommentare ab. (red, 22.12.2022)