Ob Apple-CEO Tim Cook 2023 wohl eine Virtual-Reality-Brille präsentieren wird? Foto: AP/Noah Berger

Hinter uns liegt ein ereignisreiches, in vielen Punkten auch düsteres und bedrückendes Jahr – und auch wenn wir uns ein glücklicheres 2023 wünschen, so werden uns viele Themen wohl noch in den kommenden Monaten begleiten: Vom Krieg in der Ukraine über die Inflation bis zur Klimakrise gibt es auf einer Makroebene etliche Themen, bei welchen auch technologische Aspekte eine Rolle spielen. Gleichzeitig fehlt es auch 2023 nicht an Messen, Präsentationen, Konferenzen und anderen Events der Tech- und Games-Szene. Der STANDARD hat die wichtigsten Termine zusammengefasst.

CES und Mobile World Congress 2023

So wie immer wird auch 2023 das Tech- und Games-Jahr mit der Consumer Electronics Show (CES) eingeleitet, die diesmal von 5. bis 8. Jänner in Las Vegas stattfindet, über 3.000 Aussteller werden diesmal erwartet.

Kurz darauf, von 27. Februar bis 2. März, verschlägt es die Mobilfunkbranche erneut auf den Mobile World Congress nach Barcelona. Zwar setzen Branchengrößen wie Apple und Samsung mittlerweile lieber auf eigene Events, dennoch sind diverse Diskussionen und Hintergrundinformationen zu Branchenthemen wie 5G zu erwarten.

Eigene Events von Apple, Google und Microsoft

An hauseigenen Events stehen seitens der großen Tech-Konzerne im Mai und Juni vor allem die Developer-Konferenzen auf dem Programm, bei deren Keynotes meist auch neue Produkte präsentiert werden.

So wird die Google I/O ebenso wie Microsofts Entwicklerkonferenz Build wohl im Mai 2023 stattfinden, genaue Daten stehen noch nicht fest. Mit Apples Entwicklerkonferenz WWDC ist traditionell in der ersten Juniwoche zu rechnen.

Über die Inhalte der dortigen Präsentationen lässt sich im Vorfeld nur spekulieren – spannend ist unter anderem die Frage, ob – und wenn ja: wann – Apple 2023 ein eigenes Virtual- und Augmented-Reality-Headset präsentieren wird.

Der Sommer mit E3 und Gamescom

Der Sommer gehört wiederum den Gamerinnen und Gamern. Diese können sich den 13. bis 16. Juni rot im Kalender markieren, zumal dann die Electronic Entertainment Expo – kurz: E3 – in Los Angeles stattfinden wird. Zu rechnen ist erneut mit einem regelrechten Feuerwerk an Trailern zu neuen Spielern, die dann irgendwann später auch mal das Licht der Welt erblicken.

Es muss aber nicht unbedingt Kalifornien sein – Köln ist ja auch ganz nett. Und so wird von 23. bis 27. August die dortige Gamescom wieder rund 265.000 Menschen – teils wüst verkleidet – aus hundert unterschiedlichen Ländern anziehen, die dort die neuesten Blockbuster ausprobieren. Der STANDARD war 2022 mit Videoteam vor Ort.

IFA und Comic Con führen in den Herbst

Zurück aus der Sommerpause, wird es die Tech-Klientel von 1. bis 5. September gleich nach Berlin ziehen – dort findet dieses Jahr wieder die IFA statt, auf der sich die Menschenmassen um neue Fernseher und Haushaltsgeräte scharen werden.

Auch hier gilt aber: Es sind längst nicht alle mit an Bord. So präsentiert Apple gewöhnlicherweise im gleichen Monat die neuen iPhones, kurz darauf wird Mark Zuckerbergs Unternehmen Meta seinen zweiten Namenstag feiern und vermutlich wieder neue Trends und Produkte rund um eine Sache präsentieren, die sie "Metaversum" nennen.

Auch sonst ist im Herbst traditionell mit zahlreichen Hardware-Präsentationen und -Updates zu rechnen, etliche Games werden in dieser Zeit ihren Launch erleben – kein Wunder, steht doch dann schon wieder das Weihnachtsgeschäft kurz vor der Tür. Wer vom Zocken eine Pause braucht und wieder unter Menschen gehen möchte, der kann dies am 18. und 19. November in Wien tun: auf der Vienna Comic Con, die erneut Nerds aus allen Ecken des Landes anziehen wird. (stm, 30.12.2022)