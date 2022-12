8.20 MÄRCHENFILM

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (Tri oríšky pro Popelku, CS/DDR 1973, Václav Vorlícek) Ein in jeder Hinsicht verlässlicher Kandidat im Weihnachtsprogramm: die charmante Verfilmung des gleichnamigen Grimm-Märchens als CSSR/DDR-Koproduktion aus dem Jahr 1973. Bis 9.40, ORF 1

9.00 SPENDEN SAMMELN

Licht ins Dunkel Barbara Stöckl und Peter Resetarits begrüßen live aus dem ORF-Zentrum in Wien. Nach den kritischen Stimmen zum Bild, das Licht ins Dunkel von Behinderung vermittelt, steht die Sendung unter besonderer Beobachtung. Bis 19.00, ORF 2

13.50 WEIHNACHTSMIESEPETER

Der Grinch (USA 2018, Yarrow Cheney, Scott Mosier) Otto Waalkes schlüpft in die Rolle des griesgrämigen Grinch, der den Whos das Weihnachtsfest stehlen will. Der Wunsch eines unbekümmerten Mädchens berührt jedoch selbst sein versteinertes Herz. Liebliche Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers von Dr. Seuss. Bis 15.05, ORF 1

20.15 TURBULENT

Alle jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers (Love The Coopers, USA 2015, Jessie Nelson) Diane Keaton und John Goodman wollen auch dieses Jahr ein perfektes Weihnachtsfest. Von ihrer geplanten Trennung soll zuvor keiner erfahren. Amanda Seyfried, Olivia Wilde und Ed Helms als ihre Kinder bringen aber ohnehin genug Aufregung mit, denn auch sie haben ihre Geheimnisse. Bis 21.55, ORF 1

20.15 DÜSTER

Der Name der Rose (D/F/I 1986, Jean-Jacques Annaud) Im November 1327 besucht der Franziskaner William von Baskerville mit dem Novizen Adson von Melk eine Benediktinerabtei in Norditalien. Dort fallen Mönche einer geheimnisvollen Mordserie zum Opfer. William versucht in einem Wettlauf mit den Tätern, die Morde aufzuklären. Mehr als gelungene Verfilmung des Romans von Umberto Eco mit Sean Connery und Christian Slater. Bis 22.45, Kabel 1

20.15 FUCHSFAMILIE

Der Clan der Füchse Der Dokumentarfilm erzählt von einer großen Fuchsfamilie im italienischen Nationalpark Gran Paradiso und zeigt, wie sich die Tiere an das Leben in den Bergen angepasst haben. Bis 21.45, Arte

20.15 ACTION

Stirb langsam – Jetzt erst recht (Die Hard with a Vengeance, USA 1995, John McTiernan) Bruce Willis zum dritten Mal in seiner Paraderolle als Polizist John McClane, dieses Mal auf dem Pflaster von New York mit Samuel Jackson als Sidekick. Bis 22.45, RTL 2

21.45 AUTSCH!

Die Feuerzangenbowle (D 1944, Helmut Weiss) Die Geschichte des distinguierten Schriftstellers Dr. Johannes Pfeiffer, der aufgrund einer beschwipsten Wette freiwillig auf die Schulbank zurückkehrt, um dort zahlreiche Streiche auszuhecken. Heinz Rühmann simuliert Zahnschmerzen. Bis 23.20, ARD

21.55 WEIHNACHTSSCHNULZE

Tatsächlich ... Liebe (Love Actually, GB/USA 2003, Richard Curtis) Weihnachtskitsch hoch drei: Erzählt in kleinen Puzzlestücken, die einander manchmal berühren, bringt der Film rund ums Fest einsame Herzen zuein ander. Unter ihnen befinden sich: Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth. Bis 0.00, ORF 1