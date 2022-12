Streamingtipps:

ZOMBIES OHNE ENDE

Tales of the Walking Dead Wieder ein Ableger der Zombieshow, weil nicht zu Ende ist, was nicht zu Ende sein darf. Hier also sechs neue Folgen über Leben, Sterben und Nicht-tot-sein-Können. Jede Episode erzählt eine in sich abgeschlossene Geschichte über einen Charakter der Originalserie. Disney+

JETZT MIT PONY

Emily in Paris Emily (Lily Collins) ist in der dritten Staffel zurück, um noch mehr Französinnen und Franzosen mit ihren Social-Media-Kenntnissen und ihrem Sinn für Mode zu sekkieren. Und freilich dreht sich auch das Liebeskarussell wieder recht rasant. Und: Sie trägt jetzt Stirnfransen. Eskapismus zu den Feiertagen. Netflix

BERLIN DER 30ER-JAHRE

Das Haus der Träume Klassenkampf, Aufstieg der Nazis und Provinz gegen pulsierende Großstadt: Die Event-Serie nimmt uns mit in das Berlin der 1930er-Jahre. Im Mittelpunkt steht das legendäre Luxuskaufhaus Jonass, in dem Menschen erstmals auf Kredit einkaufen konnten. Mit Nina Kunzendorf, Naemi Florez, Ludwig Simon. RTL+

FANTASY

The Witcher: Blood Origin In dieser Prequel-Serie finden sich sieben Ausgestoßene in einer mystischen Welt wieder, wo sie gegen eine dunkle, unaufhaltsame Macht antreten müssen. Dabei bekommen sie es auch mit dem ersten Hexer zu tun. Mit Sophia Brown, Michelle Yeoh. Netflix

Wieder recht fluffig und très chic unterwegs in der Stadt der Liebe: Lily Collins in der dritten Staffel von "Emily in Paris", jetzt neu auf Netflix. Foto: STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX

TV-Tipps:

8.40 ZAUBEREI

Die kleine Hexe (D/CH 2017, Michael Schaerer) Die kleine Hexe ist frustriert: 127 Jahre alt – und damit viel zu jung, um in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg zu tanzen. Aber sie hält sich nicht an das Verbot und schleicht heimlich auf das Fest, wird erwischt und von den anderen Hexen hart bestraft. Doch sie lässt sich nicht entmutigen. Verfilmung des gleichnamigen Kinderbuchs von Otfried Preußler mit Karoline Herfurth. 10.15, ORF 1

9.05 PETER ROSEGGER

Waldheimat Seine Kindheits- und Jugenderlebnisse hat der steirische Dichter Peter Rosegger unter dem Titel Waldheimat literarisch verarbeitet. Heute stehen alle 26 Folgen auf dem Programm, von Als ich das erste Mal auf dem Dampfwagen saß bis Als ich davonging. Bis 20.15, ORF 3

20.10 KLASSIKER

Ist das Leben nicht schön? (It’s a Wonderful Life, USA 1947, Frank Capra) Was wäre Weihnachten ohne James Stewart? George Bailey (James Stewart), angesehener Bürger einer US-Kleinstadt, verzweifelt an seinen Niederlagen. Ein Engel rettet ihn. Ein scheinbar nur naives, scheinbar rettungslos sentimentales Biomelodram, das ungeahnte Kraft und Weitsicht entwickelt. Bis 22.15, 3sat

20.15 SINGT BESSER

Minions (USA 2015, Kyle Balda, Pierre Coffin) Auf gelbe Stöpseln können sich alle einigen: ein Film wie eine Hüpfburg, quietschig, bunt, macht einfach Spaß! Bis 22.00, ATV

20.15 NATIONALSOZIALISMUS

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (D/CH/I 2019, Caroline Link) Eine jüdische Familie muss nach Hitlers Machtergreifung fliehen. Zurück bleibt ein Stoffkaninchen. Oscarpreisträgerin Caroline Link hat den gleich namigen Roman von Judith Kerr verfilmt. Mit Riva Krymalowski, Oliver Masucci, Carla Juri. Bis 22.05, ARD

20.15 KLASSIK

Die glorreichen Sieben (The Magnificient Seven, USA 1960, John Sturges) Sieben Abenteurer befreien ein mexikanisches Dörfchen von der Willkür einer Räuberbande. Sturges’ Remake eines Kurosawa-Klassikers ist ein enzyklopädischer Western. Bis 22.35, Servus TV