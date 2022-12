The Sound of Music, Sissi, Das finstere Tal, Snowpiercer – Mit Radiotipps

9.05 MUSICAL

The Sound of Music – Meine Lieder, meine Träume (USA 1964, Robert Wise) Julie Andrews als auf saftigen Bergwiesen singende Gouvernante der Familie Trapp. Den Film, mit dessen Bildern Österreich auf der ganzen Welt assoziiert wird, kennen hierzulande aber nur wenige. Nach der Möglichkeit zur eigenen Anschauung der Musical-Variante gibt es im Anschluss die Doku Die wahre Geschichte der Trapp-Familie zu sehen. Bis 11.50, ORF 2

13.30 SCHWERPUNKT

Ritter und Musketiere Mit Bertrand Taverniers Mantel-und-Degen-Variation D’Artagnans Tochter, in der er mit Sophie Marceau als Eloïse d’Artagnan eine Frau in den Mittelpunkt stellte, beginnt Arte seinen Schwerpunkt zu Rittern und den in Alexandre Dumas Roman Die drei Musketiere verewigten Volkshelden. Richard Lesters 1970er-Jahre-Spektakel Die drei Musketiere mit Richard Chamberlain, Oliver Reed und Faye Dunaway steht um 20.15 Uhr auf dem Programm. Bis 23.30, Arte

16.15 ROMY & KARLHEINZ

Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin (A 1957, Ernst Marischka) Inmitten der um sich greifenden Sisiflation auch wieder zu sehen: Ernst Marischkas erster Sissi-Film aus dem Jahr 1957 mit Romy Schneider in der Rolle, die sie ein Leben lang verfolgen sollte, und Karlheinz Böhm als "Franzl". Bis 18.00, ORF 2

21.45 KOMÖDIE

Harry und Sally (When Harry Met Sally, USA 1989, Rob Reiner) Eine eigene Tafel weist im legendären Katz’s Deli an der New Yorker Lower East Side auf jenen Tisch hin, an

dem Meg Ryan einen Orgasmus vortäuschte. Mit Harry und Sally schuf Rob Reiner eine der quintessenziellen Romcoms der 80er-Jahre. Bis 23.10,_WDR

21.55 ACTION

Gesprengte Ketten (The Great Escape, USA 1963, John Sturges) Alliierte Kriegsgefangene planen den Ausbruch aus einem Hochsicherheitslager im Nazideutschland des Jahres 1944. Hochspannungskino von Regiekönner John Sturges – grandios besetzt mit Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson und James Coburn. Bis 0.55, Servus TV

23.15 ALPENWESTERN

Das finstere Tal (A/D 2014, Andreas Prochaska) Gelungener Schneewestern des österreichischen Regisseurs Andreas Prochaska (In 3 Tagen bist du tot) mit Sam Riley, Tobias Moretti und Paula Beer: Ein einsamer Reiter, der sich als Fotograf vorstellt, taucht in einem kleinen Dorf in den Alpen auf, eine mysteriöse Mordserie nimmt ihren Lauf. Bis 1.05, 3sat

Lebt mit ihrer Mutter auf einem verlassenen Hof: Paula Beer als Luzi Gader in "Das finstere Tal", 3sat, 23.15 Uhr. Foto: ORF, Thomas W. Kiennast

23.20 ENDZEITPARABEL

Snowpiercer (Seolgugyeolcha, COR/CZ 2013, Bong Joon-ho) Nach einem misslungenen Experiment kreist ein Zug mit den letzten Überlebenden um den von Eis und Schnee überzogenen Erdball. Im Inneren eskaliert ein brutaler Klassenkampf. Vielschichtige Endzeitparabel des Koreaners Bong Joon-ho mit Tilda Swinton. Bis 1.35, ATV