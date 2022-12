Foto: Iordache Magdalena via www.imago-images.de

Alle Jahre wieder stellt sich zu Weihnachten die gleiche Frage: wie die Zeit bis zur Bescherung überbrücken? Eine Auswahl an Möglichkeiten in Wien, Graz, Linz, Salzburg und den eigenen vier Wänden.



Wien

Kinder lieben Eislaufen, das ist perfekt auch für den 24. Dezember. Abzuraten ist jedenfalls von der Alten Donau, es taut nämlich. Sicheres Eislaufen ist in Wien etwa beim Eistraum am Rathausplatz (10 bis 18.30 Uhr), beim Eislaufverein beim Stadtpark (9 bis 15 Uhr), über den Dächern Wiens auf der Kunsteisbahn Engelmann in Hernals (9 bis 13 Uhr) oder in der Halle C der Stadthalle (10 bis 14 Uhr) möglich.

Der Eislaufverein hat am 24. Dezember bis 15 Uhr geöffnet. Foto: Regine Hendrich

Wärmer ist es im Haus des Meeres, in Mariahilf gibt es Haie, Krokodile, Schildkröten, Schlangen, Affen und natürlich jede Menge Fische. Ein Spaß für Jung und Alt, am 24. Dezember hat das Haus bis 18 Uhr geöffnet. Bereits um 9.30 Uhr werden die Gaviale – Reptilien aus der Familie der Krokodile – gefüttert.

Wer Fernweh hat, aber nicht wegfahren mag, kann am Flughafen Wien zumindest die Flugzeuge beim Starten und Landen beobachten. Das war zumindest früher einmal ein beliebtes Ausflugsziel von Vätern, die am 24. ihre Kinder beschäftigen und ablenken mussten. Tatsächlich gibt es immer noch eine Besucherterrasse, sie ist bis 18 Uhr geöffnet.

Graz

Der Flughafen Graz verwandelt sich gar in eine Elfenwerkstatt: Große und kleine Kinder können dort von 9 bis 13 Uhr Kekse backen, sich Märchen erzählen lassen – und den Flughafen bei einer Führung hinter den Kulissen näher kennenlernen.

Das Grazer Kindermuseum Frida & Fred bietet am 24. Dezember sogar noch eine Theatervorstellung, bei der sich die Eltern entspannen können. Um 11 Uhr gibt das Quasi-Quasar-Theater das passende Stück "Das Tannenbäumchen".

Beim Kinder-Advent in der Kleinen Neutorgasse vor der Franziskanerkirche finden die Jüngsten einiges an Attraktionen: neben Karussell und Nostalgie-Riesenrad zum Beispiel einen Riesenschneemann und das Entenspiel. Dabei schwimmen hunderte kleine Plastikenten im Kreis. Wer eine herauszieht und die Zahl an ihrer Unterseite nennt, gewinnt einen kleinen Preis. Außerdem dreht ein Zug seine Runden über den Platz. Geöffnet ist zu Weihnachten von 11 bis 17 Uhr. Und wem all diese Attraktionen noch nicht genug sind, der kann ums Eck im Landhaushof die Eiskrippe bestaunen, die Eiskünstler Kimmo Frosti aus 35 Tonnen Eis geschlagen hat.

Linz

In vielen Familien eine Tradition ist das Kerzenziehen in den Gewölben des Hotels Wolfinger von 9 bis 16 Uhr am Linzer Hauptplatz. Ein Docht wird dabei immer wieder in einen Bottich aus Bienenwachs getaucht, so entsteht nach und nach eine Kerze – als Last-Minute-Geschenk oder Deko für die Festtagstafel. Das Kerzenziehen lässt sich mit einem Besuch am Christkindlmarkt am Hauptplatz verbinden, dieser hat am 24. Dezember bis 16 Uhr geöffnet.

Für die Erdmännchen werden im Linzer Zoo bis 13 Uhr kulinarische Geschenke gebastelt. Foto: Zoo Linz

Im Tiergarten am Pöstlingberg werden von 10 bis 13 Uhr für Zebras, Erdmännchen, Esel und andere tierische Bewohner essbare Geschenke gebastelt. Der Zoo an sich ist bis 14 Uhr geöffnet.

Um nicht im Minutentakt die Frage "Wann ist Bescherung?" beantworten zu müssen, lohnt es sich, Bethlehem-Feeling möglichst nahe am Original zu vermitteln. Der Besuch einer der vielen Kindermetten, etwa ab 16 Uhr im Linzer Mariendom, fasziniert jedes Jahr aufs Neue. Das Krippenspiel rund um Maria, Josef und das Jesuskind bringt Kindern die Tradition des Weihnachtsfests näher und stimmt auf die Bescherung ein. Und wenn der Herr Pfarrer predigt, dass wir uns heuer nur "Zeit und Liebe" schenken sollen, ist die Freude beim Nachwuchs dann später umso größer, wenn doch Packerln unter dem Baum liegen.

Salzburg

In der Stadt Salzburg lässt es sich im Haus der Natur gut aufs Christkind warten. In einer weihnachtlichen Führung können Besucherinnen und Besucher dort am 24. Dezember die Geheimnisse der Heiligen Nacht aus naturwissenschaftlicher Sicht ergründen. Geklärt werden dabei Fragen wie: Welche Tiere lebten zu Jesu Geburt in Palästina? Gab es nur Schafe und Ziegen oder auch Wölfe und Löwen? Und wie war das wirklich mit dem Stern von Bethlehem? Die Führung beginnt um 10.15 Uhr und dauert rund eine Stunde. Zwischen 10 und 11.30 Uhr lassen sich zudem in der Weihnachtsbastelstube mit Buntpapier und Glitzer Sterne basteln.

Am 24. Dezember ist der Eintritt beim Christkindlmarkt in Hellbrunn frei. Foto: APA/Barbara Gindl

Der Christkindlmarkt Hellbrunn hat von 10 bis 13 Uhr geöffnet und bietet in der Kinderweihnachtswelt buntes Programm. Am 24. Dezember sind zum Beispiel die beliebten Disney-Figuren Elsa und Anna aus "Frozen" vor Ort und bringen als Überraschungsgast noch einen Hund aus der Serie "Paw Patrol" mit. Am Heiligen Abend ist der Eintritt frei.

Mit einem kurzen Ausflug aus der Landeshauptstadt kann man die Wartezeit auf Gut Aiderbichl verbringen. Neben den freilaufenden Tieren, die man dort immer besuchen kann, gibt es in Henndorf zu Weihnachten auch Europas größte Lebendtierkrippe zu sehen. In ihr sorgen nicht nur Ochs, Esel und Schafe, sondern auch viele andere gerettete Tiere für Weihnachtsstimmung. Am Weihnachtsmarkt im Innenhof des Guts kann man außerdem nicht nur Punsch trinken und Schmankerln essen, sondern auch noch regionale Geschenke kaufen.

Zu Hause

Wer lieber zu Hause bleibt (oder es wegen Corona muss), kann Weihnachtsfilmen frönen. ORF 3 zeigt zur Einstimmung auf das bevorstehende familiäre Geschehen unterm Christbaum um 11.10 Uhr "Single Bells" und um 12.40 Uhr "O Palmenbaum". Den Kitsch-Klassiker "Sissi" von Ernst Marischka gibt es etwa bei Amazon Prime und Netflix zu sehen. Wer es weniger retro, aber dennoch kaiserlich mag, der wird beim Kino VOD Club mit "Corsage" fündig. Die Hollywood-Weihnachtsstreifen "Stirb langsam" und "Kevin allein zu Haus" sind unter anderem bei Amazon Prime und Sky abrufbar, Letzterer ist um 15.35 Uhr auch auf Puls 4 zu sehen. Für Kinder stehen die Vintage-Filme "Das letzte Einhorn" (14.30 Uhr auf ATV) und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (13.30 auf ARD und 16.10 Uhr auf NDR) auf dem Programm.

Geschenke besonders schön zu verpacken hat gleich zwei Vorteile: Erstens schindet man bei den Beschenkten Eindruck, zweitens vergeht beim Basteln Zeit. Das Internet ist voll mit Anleitungen – und zwar auch solchen, die kein herausragendes handwerkliches Können erfordern und somit auch kindergerecht sind.

Ebenfalls ein beliebter Zeitvertrieb: Glühwein und Schmalzbrot mit Familie und/oder Freunden im Garten oder auf dem Balkon. Besonders stimmungsvoll wird es mit Lagerfeuer. (Stefanie Rachbauer, Markus Rohrhofer, Martin Tschiderer, Michael Völker, 23.12.2022)