Im Community-Artikel präsentiert der Verein Demokratieindex zehn Fragen zur Lage der österreichischen Demokratie.

Der Demokratieindex wird jährlich von acht NGOs mit Expertise auf dem Gebiet Demokratie in Österreich erstellt. Es steht nicht zum Besten mit der österreichischen Demokratie, die Bewertung für 2022 ergab nur 57 Prozent. Was glauben Sie, wie Österreich in diversen Rankings abgeschnitten hat und wo die Infrastruktur der österreichischen Demokratie steht? Testen Sie Ihr Wissen in zehn Fragen!

Ihr Ergebnis?

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Denken Sie, dass sich in der Demokratie Österreichs etwas verändern wird? Diskutieren Sie im Forum! (Verein Demokratieindex, 10.1.2023)