Der Gang zum Sicherungskasten blieb heute Früh für viele Menschen in Mödling und Baden wenig erhellend. Foto: imago / Michael Bihlmayer

Mödling/Baden – In Teilen von Niederösterreich ist am Donnerstagvormittag zweimal der Strom ausgefallen. Die Hotspots lagen in den Bezirken Mödling und Baden. Betroffen waren laut einem Sprecher der Wiener Netze jeweils 12.000 Haushalte sowie mehrere Gewerbebetriebe. Im Fall der ersten Störung sei offensichtlich ein technisches Gebrechen vorgelegen. Beim zweiten Stromausfall habe es sich um einen Folgeschaden gehandelt, wurde betont.

Die erste Störung war von 7.54 bis 8.53 Uhr registriert worden. Ein Leistungsschalter in einem Umspannwerk habe ausgelöst, hieß es dazu. Vermutet wurde der Anschluss einer defekten Anlage an das Stromnetz.

Um 10.48 Uhr gingen die Lichter im betroffenen Gebiet erneut aus. Nach Angaben der Wiener Netze konnten in der Region gegen Mittag aber bereits wieder 90 Prozent der Kunden auf Elektrizität zurückgreifen. "Straßenzüge wurden sukzessive wieder zugeschaltet", hieß es zum angewendeten Prozedere. Um 13.29 Uhr wurden wieder alle Haushalte und Betriebe versorgt.

Ampeln und Eingangstüren außer Betrieb

Auswirkungen hatten die Stromausfälle auch auf den Straßenverkehr sowie wohl auf diverse Weihnachtserledigungen. Ampeln waren ausgefallen, und Geschäftstüren ließen sich nicht mehr öffnen.

Der ÖAMTC bot indes Verhaltenstipps für den Fall von nicht funktionierenden Ampeln. "Die meisten Menschen reagieren in so einer Ausnahmesituation intuitiv richtig: Sie beobachten das Geschehen zuerst und 'tasten' sich vorsichtig heran", erklärte Marion Seidenberger, Verkehrspsychologin des Automobilklubs, in einer Aussendung. Auch wenn klare Vorrangregeln gelten, sollte niemand darauf beharren. "Blickkontakt aufnehmen und gegenseitig Rücksicht nehmen sind dann das Wichtigste." (APA, 22.12.2022)