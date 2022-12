"Inside Austria" ist bei Apple Podcasts "Most Followed Show 2022 in Österreich".

Im Bild (v.l.nr): Margit Ehrenhöfer, Zsolt Wilhelm, Antonia Rauth produzieren gemeinsam mit Tobias Holub und Christoph Grubits die Podcasts des STANDARD.Wir sprechen über aktuelle Themen, übers Glücklichwerden, über das Leben von morgen, Beziehungen, die Welt der Serien und vieles mehr Foto: STANDARD/Lukas Friesenbichler

Apple hat die jährlichen Podcast-Jahrescharts veröffentlicht. Erfreuliche Nachricht in eigener Sache: In die österreichischen Bestenlisten haben es auch die Audio-Angebote des STANDARD geschafft. Apple Podcasts ist vor Spotify die größte Podcast-Verbreitungsplattform der Welt. Der tägliche Nachrichtenpodcast "Thema des Tages" wurde zur "Top Show 2022 in Österreich" gewählt. "Inside Austria", den der STANDARD gemeinsam mit dem SPIEGEL gestaltet, ist die "Most Followed Show 2022 in Österreich".

Gut ins Jahr gestartet ist ebenso der neue Finanzpodcast "Lohnt sich das?" vom STANDARD. Er hat es auf Platz 2 der "Top New Shows 2022 in Österreich" geschafft. Und DER STANDARD ist insgesamt der "Top Subscriber Channel 2022 in Österreich" – also jener Kanal mit den meisten zahlenden Abonnentinnen und Abonnenten.

Das Podcast-Segment erfreut sich unterdessen auch in Österreich zunehmender Beliebtheit, was sich an den zahlreichen neuen Angeboten heimischer Medien zeigt. Neben dem ORF buhlen auch die klassische Printmedien um die Hörerschaft. Konkurrenz machen den Angeboten made in Austria vor allem große Produktionen aus Deutschland. Laut einer aktuellen Umfrage von Statista hören bereits 43 Prozent der Deutschen Podcasts. (red, 22.12.2022)