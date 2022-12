Eine verheerende Infektionswelle bringt das chinesische Gesundheitssystem an seine Grenzen. Die rasche Verbreitung versetzt auch Nachbarstaaten in Alarmbereitschaft, etwa Indien

In der Provinz Shaanxi (Zentralchina) besucht eine Frau eine Fieberklinik. Diese temporären Einrichtungen sollen rasche Hilfe gegen Covid-Symptome verschaffen. Foto: EPA / Xinhua / Zou Jingyi

Am Donnerstagnachmittag war das Posting auf Wechat schon nicht mehr erreichbar. Ein Schanghaier Spital hatte darin auf eine "tragische Schlacht" vorbereitet. Mit Ende des Jahres, also nächste Woche, würde wohl die Hälfte aller Einwohner der Stadt mit Covid infiziert sein, rechnete das Krankenhaus vor. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden infiziert sein, alle Patienten und Patientinnen, alle Familienmitglieder. "Wir haben keine Wahl, und wir kommen nicht aus." Rasch war der Eintrag wieder gelöscht.

VIDEO: China hatte in diesem Monat nach landesweiten Protesten überraschend das Ende seiner umstrittenen Null-Covid-Politik eingeläutet, seither gehen die Infektionszahlen in die Höhe. Im zentralchinesischen Chongqing stehen die Leichenwagen vor dem Krematorium Schlange. DER STANDARD|AFP

Auch in Peking hat die Covid-Welle die Bevölkerung im Griff. Er selbst und "alle, die ich in dieser Stadt kenne", seien infiziert, gab ein Journalist vor Ort in seinem Newsletter bekannt. Die meisten würden die Infektion innerhalb einiger Tage überwinden. Doch es gebe auch viele Vulnerable und Alte, für die das Virus gefährlicher sei.

Offiziell sind in China bisher 5241 Menschen gestorben, also – gemessen an den 1,4 Milliarden Gesamtbevölkerung – eine verschwindend geringe Zahl. Dienstag und Mittwoch soll es offiziell überhaupt keine Covid-Toten gegeben haben. Allerdings berichten Menschen zur gleichen Zeit über überlastete Bestattungsdienste. Die britische Analysefirma Airfinity schätzt die Zahlen um vieles höher ein, nämlich bei 5000 Toten und einer Million Infektionen pro Tag. Der US-Epidemiologe Eric Feigl-Ding rechnet damit, dass in den kommenden drei Monaten rund ein Zehntel der Weltbevölkerung mit Covid infiziert sein wird.

Wie hoch auch immer die genauen Zahlen in China sind: Probleme bereiten auch zunehmende Medikamenten- und Personalengpässe. In manchen Städten im Landesinneren wurden bereits Pensionierte wieder in den Dienst geholt. Indien sei bereit, mehr Fiebermedikamente an seinen Nachbarn zu liefern, hieß es am Donnerstag aus Delhi.

Krisensitzung in Delhi

Die dramatische Welle alarmiert auch Chinas Nachbarland im Süden. In Dringlichkeitssitzungen versucht sich Indien auf einen möglichen Anstieg im eigenen Land vorzubereiten. Gesundheitsminister Mansukh Mandaviya kündigte an, dass rund zwei Prozent aller internationalen Passagiere nach dem Zufallsprinzip am Flughafen auf das Virus getestet werden würden. Damit soll die neue Variante BF.7 in Schach gehalten werden, die für den Ausbruch in China verantwortlich gemacht wird.

Bereits zuvor hatte die staatliche Indian Medical Association dazu aufgerufen, sich wieder Covid-konform zu verhalten – sprich Masken zu tragen, sich sozial zu distanzieren oder sich häufig die Hände zu waschen.

Politiker der Opposition forderten die Regierung außerdem auf, internationale Transfer-Flüge aus China zu stoppen. Direkte gibt es schon seit langem nicht mehr. Das lehnte Delhi aber ab. Umgekehrt forderte die BJP-Regierung ihrerseits den Oppositionspolitiker Rahul Gandhi auf, seine "Bharat Jodo Yatra" einzustellen. Seit September schon durchquert der Ex-Chef der Kongresspartei im Zuge einer groß angelegten "Yatra", also eines traditionellen Festivalumzugs, den Subkontinent, um bereits jetzt auf das Wahljahr 2024 einzustimmen. Die Traditionspartei will da der hindunationalistischen BJP endlich wieder die Zügel aus der Hand nehmen. Gandhi wirft der Regierung vor, nur Ausreden finden zu wollen, seinen Umzug einzustellen.

Anstieg in Japan und Korea

Tatsächlich sind die Zahlen am Subkontinent bisher stabil. In vier Bundesstaaten wurde aber bereits die BF.7-Variante entdeckt. Nicht nur in China, auch in Japan und Südkorea kam es zuletzt zu einem raschen Anstieg an Infektionen. In Japan gibt es die höchsten Infektionszahlen seit einem Monat. Auch Seoul meldet die Ausbreitung einer Winterwelle.

Doch anders als in China ist die Bevölkerung in diesen Ländern, wie auch in Indien, besser immunisiert. Neben stärkeren Impfkampagnen hat Indien zum Beispiel bereits im Frühjahr 2021 eine verheerende Welle durchgemacht.

In China sind nach offiziellen Angaben rund 90 Prozent der Menschen mindestens einmal geimpft. Allerdings werden diese Zahlen bei Zweit- und Drittstichen dünner. Nur rund 42 Prozent der über 80-Jährigen haben eine zweite Dosis erhalten. Das soll nun bis Ende Jänner aufgeholt werden, hieß es aus Peking. Allerdings will die Regierung weiterhin keine mRNA-Impfstoffe zulassen, die ja aus dem Ausland kommen.

Trotzdem sind diese Woche 11.500 Dosen des Biontech-Stoffes in China gelandet. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz konnte bei einem Kurzbesuch im vergangenen Monat aushandeln, dass zumindest deutsche Staatsbürger und -bürgerinnen in China die Impfung mit dem deutschen mRNA-Impfstoff bekommen können. Berlin macht nun Druck, dass die Vakzine auch für nicht-deutsche Ausländer verwendet werden dürfen. (Anna Sawerthal, 23.12.2022)