BØRT ist DJ in Wien, Resident im Club PRST und dort auch Teil der "Euphoria" Reihe. IG: @boert_dj

Scheinheilige Weihnachten uns allen! Statt sich besinnlich und sozial zu verhalten, ist das Weihnachtschaos meist ein Anschaffen neuer Dinge, Geld ausgeben, Stress und an jenen Vorbeigehen, die das Kleingeld wirklich brauchen könnten. Auch wenn hier dem feuchtfröhlichen Feiern gedient werden soll: vielleicht können ja alle einen Drink weniger trinken und den dafür spenden …

FREITAG

Wenn ich an diesem Wochenende feiern würde, wäre die PRST heute das Ziel. Die Herrensauna aus Berlin bringt alle mit ihrem Acid bis Industrial-Techno zum Schwitzen und implementiert seit ihren ersten Partys einen Hype mit der Unterstützung von DJ BØRT. Mit Happy-Hardcore und Breaks vermischt, wird das einfach nur fett.

So wird es wohl auch am Vorweihnachtstag in Graz bei der "Winter-Psy-Experience" am 2. Floor der Postgarage alles gegeben. Wohl auch im Parkhouse, wo das Redivider Kollektiv vor zehn Jahren die erste Party geschmissen haben und sich für ein Weihnachtsgathering zusammentun. House, Breaks, Electronica bei "Nightmare before Christmas".

Und: "Eternal" ist nicht nur Jesus, sondern auch ein gleichnamiges Kollektiv in Innsbruck, das sich im Aztec Club mit Techno und #hardgroove einfindet.

SAMSTAG

Wer geht da feiern? Eigentlich sehr viele Menschen, die sich der Familie verständlicherweise entziehen wollen, deren Familie aus Freunden besteht und die sich einen lustigen Abend machen wollen oder halt dem Fest keine Aufmerksamkeit schenken. So kann zu Drum and Bass und Jungle in der ewigen Halle, im Flex in Wien, heilig ge-jumpt werden.

SONNTAG

Dieser Tag wird für viele jedoch dann trotzdem eher einer fürs Tanzen, um die Familien-Futterei abzuspecken und alle Vorwürfe abzuschütteln. Im CulturCafé Smaragd in Linz ist die Frieden&Liebe Crew mit Techno zu Gange. Jenes kann ich allen an diesem Wochenende nur wünschen, wo auch immer jenes gefunden werden mag: bei Jesus, beim Alleinsein, weil die Grippe umgeht, mit Menschen, dem Geben oder mit Beats und Techno, weil Techno die Mutter von allem ist. Merry Crisis, allen! (Nadine Abena Cobbina,22.12.2022)