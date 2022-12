Die ÖVP hat sich mit einem Schlag kurz vor Weihnachten nochmals viele Freunde gemacht. Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und Handelsverband können zufrieden sein. Die türkis-grüne Koalition hat die Rufe der Unternehmensverbände erhöht und legt ein neues Hilfspaket für Betriebe vor. Zwischen fünf und neun Milliarden Euro werden aus heutiger Sicht wohl ausbezahlt, je nach Entwicklung der Energiepreise.



Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) und Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) präsentierten das neue Hilfspaket für die Unternehmen. Foto: IMAGO/SEPA.Media Martin Juen

Das ist eine gewaltige Summe, die von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern hier zu stemmen ist: Umgelegt auf die Einwohnerzahl kostet das Paket pro Kopf 1.000 Euro. Die Frage also ist, ob die von der Allgemeinheit finanzierte Leistung berechtigt und sinnvoll ist oder ob die Gefahr von Überförderung besteht. Wäre dieses Geld besser an anderer Stelle, bei Bildung, Klimaschutz oder gezielten Antiteuerungshilfen, sinnvoller?

Deutschland als Argument

Es gibt gute Gründe anzuzweifeln, dass beim versprochenen Geldregen die gesamtwirtschaftlichen Interessen im Fokus gestanden seien. Begründet werden die Hilfen damit, dass Deutschland ein großes Unterstützungspaket vorgelegt hat. So wird die Berliner Regierung die Industrie ab 2023 beim Gaseinkauf bezuschussen. Befürchtet wurde ein Wettbewerbsnachteil für Österreich.

Aber dieses Argument, das von Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) übernommen wurde, ist nie belegt, ja nicht einmal plausibilisiert worden. Wie viele Jobs wären in Gefahr gewesen, wenn Österreich nicht nachziehen würde, welchen Firmen hätte die Pleite gedroht? Dazu gibt es von den Forschungsinstituten oder der Politik keine Studien oder Analysen. Es gibt nicht einmal wie in Deutschland Berechnungen, welchen Branchen wegen der hohen Energiekosten Wettbewerbsnachteile drohen. Österreichs Industrie entwickelt sich seit über 20 Jahren besser als die deutsche, ein Großteil der Exporte besteht aus Maschinen und Hightech-Komponenten, nicht aus energieintensiven Produkten wie Stahl, wo das Wettbewerbsargument zieht.

Gezieltere Hilfen

Zwar darf die Herausforderung angesichts der Teuerungskrise nicht bagatellisiert werden. Die Energiekosten sind massiv gestiegen, und es wird Unternehmen geben, denen ohne Zuschüsse die Pleite drohen würde.

Aber für diese Betriebe hätte es gezieltere Hilfen geben können. Stattdessen wird bewusst in die Breite gegangen. Das ist gut sichtbar daran, dass der Forderung aus dem Handel nachgegeben wurde und die bisher bestehende Anforderung, Mindestenergiekosten nachzuweisen, fallengelassen wurde. Steht der Handel etwa mit Deutschland in Wettbewerb? Und steigen die Preise bei Konsumgütern und in Wirtshäusern, also etwa von Waschmaschinen und Schnitzeln, nicht deshalb, weil Unternehmen höhere Energiepreise weitergeben? Auch ohne Haushaltsenergie und Treibstoffe liegt die Inflation bei 7,5 Prozent. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Firmen die Zuschüsse dankend annehmen und ihre höheren Kosten trotzdem an die Kundschaft weiterreichen.

So entsteht der Eindruck, dass die Milliardenhilfen vor allem dazu dienen, der ÖVP aus ihrem dramatischen Umfragetief zu helfen. Böse Zungen nennen es Abschiedsgeschenk. Das alles geschieht, während zugleich große Teile des Bildungssystems unter Unterfinanzierung leiden und während die Zusatzausgaben für Energieeffizienz bescheiden sind. Da ist etwas aus dem Lot geraten. (András Szigetvari, 22.12.2022)