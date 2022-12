Die besten und schlechtesten Serien 2022 im Serienreif-Podcast, STANDARD-Podcasts in Apple-Bestenliste, Etat-Maus, The Crown, Tatort, TV-Tipps

Die Mediennews vom Donnerstag:

Politik und ORF ORF-General mahnt vor Landtagswahlen: Politikerauftritte nach Möglichkeit vermeiden Warnt vor "Anschein der Wahlwerbung" – ORF-Chef Roland Weißmann ruft vor Wahl in Niederösterreich zu "Objektivität und Ausgewogenheit" auf

Liebe und Leid Sisimania unterm Christbaum: Kein Weihnachten ohne Kaiserpaar Heuer zeigt der ORF, nebst der traditionellen Ernst-Marischka-Trilogie, die zweite Staffel von "Sisi" mit Dominique Devenport und Jannik Schümann. Man liebt und leidet abseits der historischen Wahrheit

Serienreif-Podcast Von "Stranger Things" bis "1899": Die besten und schlechtesten Serien 2022 Das Serienjahr brachte positive Überraschungen, aber auch ziemlich schwere Enttäuschungen. "Serienreif" macht den Faktencheck: Was war gut, was nicht und was fehlt?

Erfolgsnachricht STANDARD-Podcast "Thema des Tages" ist "Top Show 2022" bei Apple Podcasts" Inside Austria" ist bei Apple Podcasts "Most Followed Show 2022 in Österreich".

Onlinewerbung im Q3 Etat-Maus für beste Onlinewerbung an Drei Österreich für schmelzende STANDARD-Startseite Kreativagentur WIEN NORD Serviceplan, Media übernahm UM Panmedia

Royals "The Crown": Sechste Staffel soll tote Diana im offenen Sarg zeigen "Es ist obszön und sollte nicht ausgestrahlt werden": Mit weinendem Prinz Charles. Laut Medienbericht fühlten sich Crew-Mitglieder beim Dreh unwohl

Sonntagskrimi "Mord unter Misteln": Münchner "Tatort" macht auf Agatha Christie Aus München kommt ein kurioser Weihnachts-"Tatort", der aus den bayerischen Kommissaren die englischen Ermittler Lightmyer und Partridge macht – Am 26. 12. auf ORF 2 und ARD

Switchlist Unterm Birnbaum, Der Prinz aus Zamunda und Ticket für zwei: TV-Tipps für Donnerstag Außerdem eine Dokumentation über die Weltmacht Amazon, eine Reportage über die Deutsche Bahn und die Verspätungen sowie eine "Tafelrunde Spezial"

Die Etat-Redaktion wünscht einen angenehmen Abend!