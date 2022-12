Mit Lucas Braathen ist einmal mehr zu rechnen. Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI

Madonna di Campiglio – Lucas Braathen gibt in den technischen Disziplinen aktuell immer häufiger den Ton an. Der 22-jährige Norweger hat den bislang einzigen Saisonslalom in Val d'Isère wie auch den ersten Riesentorlauf in Alta Badia gewonnen und er führt auch im ersten Durchgang des Nachtslaloms in Madonna di Campiglio.

Braathen erzielte in 49,30 Sekunden die Bestzeit und verwies den Schweizer Loic Meillard um +0,42 Sekunden und den Deutschen Linus Straßer um exakt eine halbe Sekunde auf die Plätze.

Stark präsentierten sich die Österreicher mit vier unter den besten zehn. Fabio Gstrein und Johannes Strolz (je 0,78) reihten sich hinter dem Norweger Henrik Kristoffersen (0,74) ex aequo als Sechste ein. Manuel Feller (0,80) liegt nach 40 Läufern auf Platz acht, Adrian Pertl (0,91) auf Rang zehn. Passabel schlug sich auch Michael Matt (0,99), der sich vorerst als Zwölfter einreihte. Etwas weiter zurück liegt Marco Schwarz. Mit 1,29 Sekunden Rückstand auf Braathen sollte aber auch er locker in der Entscheidung ab 20.45 Uhr (live ORF 1) dabei sein. (honz, 22.12.2022)