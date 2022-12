In dieser Galerie: 4 Bilder Daniel Yule gewinnt zum dritten Mal in Madonna. Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo Lucas Braathen hat seinen dritten Saisonsieg verpasst. Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI Manuel Feller war wie schon beim Slalom in Val d'Isère (Zweiter) bester Österreicher. Foto: IMAGO/ZUMA Press/Andrea Solero Gut unterwegs und von einer Stange gestoppt: Johannes Strolz. Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI

Madonna di Campiglio – Daniel Yule hat etwas überraschend den Nachtslalom in Madonna di Campiglio gewonnen. Der Schweizer setzte sich in 1:37,67 Minuten knapp vor dem Norweger Henrik Kristoffersen (+0,08) und dem Deutschen Linus Straßer (0,18) durch und feierte seinen fünften Weltcuperfolg, den dritten in Madonna. Lucas Braathen (0,27) fiel nach Halbzeitführung auf Platz vier zurück und verpasste seinen dritten Saisonerfolg. Der 22-jährige Norweger hat den Slalom in Val d'Isère und auch den ersten Riesentorlauf in Alta Badia gewonnen. Kristoffersen fuhr nach zwei zweiten Plätzen in den Riesentorläufen auf der Gran Risa neuerlich knapp am ersten Saisonsieg vorbei.

Stark präsentierten sich beim Flutlichtklassiker die Österreicher: Nicht weniger als vier klassierten sich in den top Ten. Manuel Feller (0,53) belegte vor Marco Schwarz (0,79) Platz fünf. Fabio Gstrein (1,08) fiel von Platz sechs auf acht zurück und lag damit unmittelbar vor Adrian Pertl (1,11). Michael Matt (1,65) kam nicht über Rang 17 hinaus.

Strolz mit Stangenpech

Pech hatte Olympiasieger Johannes Strolz. Der zur Halbzeit mit Gstrein ex aequo auf Platz sechs liegende Vorarlberger rutschte im Finale auf einer Torstange aus. Insgesamt lösten sich elf Torstangen bei verschiedenen Rennläufern, Leidtragender war aber nur Strolz, der vergeblich auf einen Re-Run gehofft hatte. Nach dem Reglement der Fis ist ein neuerlicher Start nur dann erlaubt, wenn die Stange nicht richtig im Boden verankert wurde. Da aber die Stange offensichtlich auf Grund einer kaputten Schraube im unteren Teil brach, durfte der Vorarlberger nicht neuerlich starten. Fis-Renndirektor Markus Waldner machte dafür "höhere Gewalt" verantwortlich.

In der Entscheidung mit einem Einfädler gescheitert sind der Halbzeitzweite Loic Meillard aus der Schweiz und der Franzose Clement Noel. Dominik Raschner und Simon Rueland sind bereits im ersten Lauf ausgefallen. (honz, APA, 22.12.2022)

Ergebnisse des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Männer am Donnerstag in Madonna di Campiglio

Endstand:

1. Daniel Yule (SUI) 1:37,67

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:37,75 +0,08

3. Linus Straßer (GER) 1:37,85 +0,18

4. Lucas Braathen (NOR) 1:37,94 +0,27

5. Manuel Feller (AUT) 1:38,20 +0,53

6. Marco Schwarz (AUT) 1:38,46 +0,79

7. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:38,63 +0,96

8. Fabio Gstrein (AUT) 1:38,75 +1,08

9. Adrian Pertl (AUT) 1:38,78 +1,11

10. Albert Popow (BUL) 1:38,87 +1,20

11. Luca Aerni (SUI) 1:38,95 +1,28

12. David Ryding (GBR) 1:38,99 +1,32

13. Tommaso Sala (ITA) 1:39,00 +1,33

14. Alexis Pinturault (FRA) 1:39,11 +1,44

. Timon Haugan (NOR) 1:39,11 +1,44

16. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:39,23 +1,56

17. Michael Matt (AUT) 1:39,32 +1,65

18. Giuliano Razzoli (ITA) 1:39,53 +1,86

. Filip Zubcic (CRO) 1:39,53 +1,86

20. Sebastian Holzmann (GER) 1:39,62 +1,95

21. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:39,73 +2,06

22. Erik Read (CAN) 1:39,89 +2,22

23. Anton Tremmel (GER) 1:39,90 +2,23

24. Billy Major (GBR) 1:40,18 +2,51

25. Laurie Taylor (GBR) 1:40,35 +2,68

26. Noel von Grünigen (SUI) 1:41,59 +3,92

2. Durchgang:

1. Kristoffer Jakobsen (SWE) 47,62

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 47,71 +0,09

3. Daniel Yule (SUI) 47,82 +0,20

4. Marco Schwarz (AUT) 47,87 +0,25

5. Linus Straßer (GER) 48,05 +0,43

6. Luca Aerni (SUI) 48,10 +0,48

. Manuel Feller (AUT) 48,10 +0,48

8. Alexis Pinturault (FRA) 48,29 +0,67

9. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 48,42 +0,80

10. Sebastian Holzmann (GER) 48,50 +0,88

11. Adrian Pertl (AUT) 48,57 +0,95

12. Filip Zubcic (CRO) 48,58 +0,96

13. David Ryding (GBR) 48,62 +1,00

14. Lucas Braathen (NOR) 48,64 +1,02

15. Tommaso Sala (ITA) 48,65 +1,03

weiter:

16. Fabio Gstrein (AUT) 48,66 +1,04

23. Michael Matt (AUT) 49,03 +1,41

Ausgeschieden im 2. Durchgang:

Johannes Strolz (AUT), Loic Meillard (SUI), Clement Noel (FRA), Marc Rochat (SUI)

1. Durchgang:

1. Lucas Braathen (NOR) 49,30

2. Loic Meillard (SUI) 49,72 +0,42

3. Linus Straßer (GER) 49,80 +0,50

4. Daniel Yule (SUI) 49,85 +0,55

5. Henrik Kristoffersen (NOR) 50,04 +0,74

6. Johannes Strolz (AUT) 50,09 +0,79

. Fabio Gstrein (AUT) 50,09 +0,79

8. Manuel Feller (AUT) 50,10 +0,80

9. Albert Popow (BUL) 50,12 +0,82

10. Adrian Pertl (AUT) 50,21 +0,91

11. Timon Haugan (NOR) 50,28 +0,98

12. Michael Matt (AUT) 50,29 +0,99

13. Tommaso Sala (ITA) 50,35 +1,05

14. David Ryding (GBR) 50,37 +1,07

15. Clement Noel (FRA) 50,47 +1,17

weiter:

17. Marco Schwarz (AUT) 50,59 +1,29

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.:

Simon Rueland (AUT), Dominik Raschner (AUT), Luke Winters (USA), Alex Vinatzer (ITA)

Weltcup-Gesamtwertung (nach 12 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 796

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 525

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 385

4. Lucas Braathen (NOR) 365

5. Alexis Pinturault (FRA) 270

6. Matthias Mayer (AUT) 268

7. Vincent Kriechmayr (AUT) 252

8. Zan Kranjec (SLO) 245

9. Manuel Feller (AUT) 240

10. Marco Schwarz (AUT) 204

Slalom Männer (2):

1. Lucas Braathen (NOR) 150

2. Daniel Yule (SUI) 136

3. Manuel Feller (AUT) 125

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 120

5. Kristoffer Jakobsen (SWE) 86

6. Linus Straßer (GER) 80

7. Marco Schwarz (AUT) 69

8. Alexis Pinturault (FRA) 63

9. Loic Meillard (SUI) 60

10. Fabio Gstrein (AUT) 54

Mannschaft Männer (12):

1. Schweiz 1794

2. Norwegen 1662

3. Österreich 1556

4. Frankreich 961

5. Deutschland 705

Nationencup (24):

1. Schweiz 3525

2. Österreich 2979

3. Norwegen 2186

4. Italien 1833

5. Frankreich 1339