Er hat es wieder getan. Foto: Reuters/Jason Cairnduff

Englands Meister Manchester City hat im englischen Ligacup ein sattes Erfolgserlebnis gefeiert und den FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp ausgeschaltet. Im ersten europäischen Pflichtspiel-Highlight vier Tage nach dem WM-Finale besiegte ManCity die Reds auch durch einen Treffer von Stürmerstar Erling Haaland 3:2 (1:1) und zog ins Viertelfinale ein.

Haaland, der mit Norwegen die WM-Endrunde verpasste hatte, brachte Manchester bereits in der 10. Minute in Führung, Fabio Carvalho (20.) glich für Liverpool aus. Nach dem Wechsel sorgte Riyad Mahrez (47.) für die erneute City-Führung, Topstürmer Mo Salah (48.) gelang postwendend der erneute Ausgleich. Nathan Ake, mit den Niederlanden im WM-Viertelfinale am späteren Weltmeister Argentinien gescheitert, traf schließlich zum Sieg (58.).

Auf beiden Seiten kamen Akteure zum Einsatz, die mit ihren Mannschaften bei der WM mehr oder weniger hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Manchesters Teammanager Pep Guardiola bot unter anderem Phil Foden, Jack Grealish (beide England) und Kevin de Bruyne (Belgien) auf, Klopp setzte auf Uruguays Darwin Nunez in der Startelf.

Besonders Haaland, der nach seinem Wechsel aus Dortmund zu ManCity überragend in die Saison gestartet war, hatte nach der zähen Spielpause auf den Restart gebrannt. Für ihn war es im 19. Pflichtspiel für seinen neuen Klub der 24. Treffer. (sid, 22.12.2022)