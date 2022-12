Weihnachten wie damals, oder als das Wünschen noch geholfen hat. Das Foto entstand Anfang der 1970er-Jahre in Deutschland. Foto: Imago Stock & People

Weißt du noch, wie du drauf gekommen bist, dass es kein Christkind gibt?" Fragt meine Schwester. Sie isst sehr langsam, jeden Bissen auskostend. Sie hat Weihnachtsflitter im Haar, und mir ist Weihnachten egal, esse auch schneller. "Ich glaubte nie an ein Christkind und schämte mich für meine Heuchelei", sage ich. "Wir haben eine winterliche Gewohnheit geteilt und das Fest der heiligen Familie mit Geschenken angereichert. Du hättest dich nicht schämen müssen. Ich bin ein rationales Wesen." Erinnere ich sie.

Die rote Lacktasche



Im Sommer hatte ich im dicken Katalog eines Warenkaufhauses geblättert und darin die Bestellliste unter dem Titel "An das Christkind" entdeckt. Eine rote Lacktasche hatte es mir angetan. Sie glänzte auf dem Foto und hatte eine silberne Schnalle. Der Gurt war verstellbar. Die Tasche schien groß genug, um alles, was einem wichtig war, zu fassen. Sie versprach leichtes Gepäck zu bleiben, egal wie vollgestopft sie wäre. Ich verliebte mich in sie, kreuzte die rote Tasche auf der Bestellliste an und sandte sie ein. Dann vergaß ich sie. Die Schule begann, die Kletterpflanze wurde rot, das erste Mal war Weihnachten bunt. Schneeschaufeln überflüssig. Blätter schneiten.

Die Eltern beschlossen, den Baum mit Kunstschnee zu weißen. Die Lichterkette wurde angeschlossen, das Glöcklein klingelte, und die Sternspritzer knisterten. Ich trug meinen Lieblingsrock, schottisch kariert, mit einer Sicherheitsnadel. Der Baum funkelte und darunter lag die rote Tasche. Ich freute mich, die Tasche wiederzuerkennen, aber im gleichen Augenblick schied sich meine Vorstellung von ihr. Die Erkenntnis, dass ich das konkrete Ding bestellt hatte, das sich hier als Christkind-Geschenk ausgab, stimmte mich plötzlich traurig und machte mich sogar wütend. Das Rot war nicht so satt wie auf dem Foto, der Glanz viel zu matt. Sie war auch nicht groß genug, sondern eher eine Spielzeugtasche, und die Länge des Gurtes war zwar zu regulieren, aber es gab keine Löcher und keinen Dorn, mit dem man die Länge fixieren hätte können. Die Schnalle war, das fühlte ich sofort, nicht metallisch kalt, sondern aus Plastik. Das Produkt entsprach nicht meiner fantasierten Qualität. Da sagten die Eltern: Du hast uns nicht gefragt, ob du sie dir wünschen darfst, du hast dir die Tasche selber bestellt! Ist das nicht ein verschleierter Diebstahl?

Geflügelte Prinzessin

Ich war so enttäuscht von meiner Selbstermächtigung. Meine Wut ging unter, vielleicht auch, weil meine kleine Schwester weinte, dass ihr Geschenk nicht eingepackt war. Das Christkind war sie selber, eine geflügelte Prinzessin, die auch in weißen Strumpfhosen und in einem weißen Kleid dastand und eine Krone trug, weil sie ein Faschingskostüm für Weihnachten bevorzugt hatte und es gleich anziehen wollte, weswegen es nicht verpackt worden war. Das Hähnchen bei Tisch war unspektakulär, nur ich verspürte keinen Appetit und dass etwas von mir wich. Ich öffnete schließlich die Tasche und schaute mir das Innenleben an. Ach, in der Tasche steckte eine kleinere Tasche. Rot und glänzend und dem Foto entsprechender als ihre große Schwester. Ich, selber eine große Schwester, haderte mit diesem Vergleich.

Es war der Tag, an dem ich entdeckte, dass jeder Zauber Einbildung ist. Das ist nicht schlecht, denn einbilden kann ich mir alles selber. "Das stimmt!", sagt meine Schwester.

Weihnachtsfest in der Volksschule



Ein Jahr darauf kam ich in die Volksschule, und es gab ein Weihnachtsfest. Ich erinnere mich an den aufgeschütteten Streusand für das ausbleibende Glatteis vor dem Gebäude. Schneeflocken, gebastelt aus Seidenpapier, klebten auf den quadratischen Fenstern. Die Kristalle leuchteten in pastelligen Farben. Die Sonne knallte herein, es war Mittag. Ich trug wieder meinen Schottenrock mit der Sicherheitsnadel, sie hielt die Schöße zusammen. Meine kleine Schwester betrat meine Schulklasse, sie war in einen Vorführungssaal verwandelt. Die Tische an der Rückwand übereinandergestapelt, und die Sessel umringten halbkreisförmig eine Arena.

Ich war Erstklässlerin, meine Schwester noch zu klein, wie man sagt, wenn man jung meint, um Schülerin zu sein, saß aber schon neben mir in der ersten Reihe, weil ich auf sie aufpassen musste. Sie schwätzte immerzu, und sie störte mich. Ich wollte alleine sein, also frei davon, meine Wut auf die Störung durch dieses Geschwisterchen im Zaum zu halten. Noch dazu trug sie den gleichen Rock wie ich und eine weiße Strumpfhose. Wir sahen aus wie Zwillinge, und ich fühlte mich durch sie ersetzt. Denn alle schauten auf die Kleine, die mit ihrer Prinzessinnenkrone auffiel. Außerdem war Weihnachten, und das Debakel des letzten Jahres sollte sich nicht wiederholen, und ich hatte diesmal keinen Bestellzettel an das Warenhaus-Christkind in den Postkasten gesteckt, ich wollte auch sonst keine Enttäuschung erleben.

Die Weihnachtszauberin



Die Vorstellung in der Volksschule war eine Weihnachtsidee, um Schausteller zu unterstützen, die im Kulturauftrag der Nation für ein viel zu geringes Honorar in die Provinzen verschickt wurden. Während meine Schwester immer sehr lachte, wenn Clowns andere Kinder bloßstellten, weil sie ihren Gang und Kinderstimmen nachäfften, war ich peinlich berührt. Das dauernde Von-oben-Herab der Clowns, anstatt sich selbstironisch bei der roten Nase zu packen, tat mir weh, und ich erwartete nichts Gutes. Dann aber hörte ich das heranrollende Rauschen von wallender Seide und einen Tusch, der die Weihnachtszauberin schaumgebar, die einzige Frau, die mich entzückte, die ich in dieser Rolle so überzeugend fand wie nie wieder sonst je eine andere Aphrodite auf dieser weiten Welt.

Sie trug eine Perücke und konnte mit ihren gelenkigen Fingern Bälle drehen, wie ein Maul verschlucken und hervorspucken, dass die Hand sich in eine sprudelnde Quelle verwandelte, in eine Blüte und in ein Tuch, das Ball für Ball gebar. Die Finger bewegten sich wie die Linien eines schwingenden Schleiers, und dann, als sie schnippten, hielten sie im Bruchteil der Sekunde einen Strauß in der Hand. Einen Strauß aus lauter roten Blüten, und sie troffen hinab und hingen nach unten, als ihre Köpfchen sich in perlenbestickte, rote Täschchen verwandelten.

Todesverachtung

Vor meinen Augen erschienen die prächtigsten Taschen, die die beiden Lacktaschen des Vorjahres bei weitem übertrumpften. Meine gesammelten Zwirne, die ich auf Spulen für den Unterfaden von Nähmaschinen seit einigen Monaten sammelte, hätten hineingepasst. Mein Spleen für Behältnisse als Speicher erkannte auch Spulen als solche an. Ich bin in materieller Hinsicht genügsam, will alles bewahren. Ein Brennen stieg in die Wangen, und ich spürte ein so schmerzvolles Verlangen, das mich fast auf die Bühne trieb, um eine dieser perlenbestickten roten Taschen zu erhaschen. Ich wartete mit pochendem Herzen auf diesen Moment, wo die Zauberin uns Kinder auffordern würde, ihr zu assistieren. Ich beugte mich schon vor, um meine entzückende Schwester zu verdecken, die diesen Impetus gespürt haben mochte und mich mit dem Ellbogen stieß und meckerte. Ich strafte sie mit Todesverachtung, was ihr die Zunge aus dem Mund fahren ließ.

Ich lehnte mich zurück, sie rutschte vor, die Prinzessinnenkrone reichte bis in mein Gesichtsfeld. In diesen Zacken verhedderten sich die Täschchen auf dem Unterarm der Zauberin, die mit magischer Geste ein Täschchen nach dem anderen aus dem Handgelenk zu schütteln vermochte. Meine Schwester streckte laut knacksend ihre Finger durch und lockerte die Gelenke. Die Augen der weißhäutig geschminkten Frau, die aufgemalten Rotbäckchen und das glitzernde Kraushaar, wie das Engelshaar, bloß glitzernd in allen Farben meines gesammelten Zwirns, hefteten sich an meine Person.

Meine kleine Schwester

Ich fühlte mich verzaubert und angesprochen, glaube heute, in diesem Moment schlug meine Schwester zu. Die kleinen Hände entschwanden für einen Augenblick meiner Aufmerksamkeit. Die Spannung war zum Zerreißen, als die Zauberin die Lider langsam schloss und dabei das Kinn zu einem Nicken herabsenkte. Ich sprang wie von ihr gerufen von meinem Sessel auf. Ich musste erkennen, dass sie zum Finale ausholte und mit folgendem Augenaufschlag und einem Funkenflug aus ihren Fingerspitzen alle Täschchen mit einem Mal zum Verschwinden brachte.

Der Trick der Zauberin wurde mit einem saftigen Applaus belohnt. Diesen Moment nutzte ich, um meine Erregung zu verstecken und mich wieder zu setzen. Die kleinen Hände meiner Schwester tauchten nun auf, bewegten sich wie in Zeitlupe aufeinander zu. Sie klatschte langsam, und trotzdem mussten ihre Finger länger und schneller gewesen sein als die der Zauberin.

Sehnsucht in mir

Entspannung breitete sich aus, und Entspannung hat seither etwas mit Enttäuschung zu tun. Dieses Nachlassen eines Begehrens ... es verwandelt sich in Defätismus, Mutlosigkeit, aggressives Potenzial. Ich wollte die Freude am Zaubertrick madigmachen und klatschte nicht. Verstohlen blickte ich mich nach den Spuren der verschwundenen Täschchen um, die doch nur aus dem Gesichtsfeld getrickst waren. Es konnte keine Einbildung gewesen sein – sonst würden die anderen nicht klatschen. Die Zauberin verbeugte sich, verließ die Schule, fuhr in ihrem Lieferwagen mit den verstauten Gerätschaften für immer davon.

Tagelang konnte ich keine Freude empfinden. Den Schottenrock legte ich ab. Ich wechselte nicht nur die Haut der Kleider, sondern auch das Spielzeug. Nie wieder Taschen. Ich setzte einen Stift an. Ich wollte mir Erfüllung zeichnen. Das Rot für den Mund und die sogenannte Hautfarbe und die Angst, dass ich deshalb kein Gesicht zusammenbekäme, weil die Farbe schon abwich. Alles, was ich sah, erzeugte Sehnsucht in mir. Was wollte ich erreichen? Ich ersehnte nur diese Täschchen.

Zur nächsten Bescherung lehnte ich Geschenke ab.

Meine kleine Schwester wurde mit einer Halskette ihres erstverlorenen Milchzahns, baumelnd als Anhänger, über der Verpackung kreisend, überrascht. Mein Herz schlug heftig, denn als Schatulle diente eine dieser roten perlenbestickten Täschchen der Zauberin. "Du hast aber immerhin die Verpackung bekommen!" Sagt meine Schwester. "Woher stammte sie?" Frage ich jetzt, wo wir beide zum Nachtisch kommen. "Na, vom Christkind!" Antwortet sie. Dafür liebe ich sie. (Lydia Mischkulnig, 23.12.2022)