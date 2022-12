Bei der Staatsanwaltschaft Wien, die genau wie das Straflandesgericht im Grauen Haus logiert, wird es demnächst eine neue Leiterin geben – oder einen neuen Leiter. Foto: APA/Hochmuth

Von Mord und Totschlag bis hin zu Wirtschaftsstrafsachen und Ermittlungen gegen angebliche Spione: Dieses Spektrum umfasst die Arbeit der Staatsanwaltschaft (StA) Wien, die mit ihren rund 100 Staatsanwältinnen und Staatsanwälten alle in der Bundeshauptstadt anfallende Verfahren abwickelt (ausgenommen Fälle, die die WKStA an sich zieht). Geleitet wird die StA Wien von Marie-Luise Nittel, die im März in Pension gehen wird.

Derzeit ist eine Personalkommission dabei, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für die dann 65-jährige Juristin zu finden – und so wie es derzeit aussieht, könnten die Würfel auch schon gefallen sein. Am Dienstag fanden die Hearings jener sechs Kandidatinnen und Kandidaten statt, die es in die Endrunde geschafft hatten.

Zwei Favoriten

Die größten Chancen, einen der wichtigsten Jobs in der Justiz zu übernehmen, hat dem Vernehmen nach Michaela Obenaus. Sie leitet derzeit die Fachabteilung für Einzelstrafsachen, Extremismusdelikte und Gnadensachen im Justizministerium. Dadurch ist sie mit der Arbeit der Staatsanwaltschaften wohlvertraut; sie selbst arbeitete jahrelang bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten, wo sie auch als Mediensprecherin agierte. Sie will zum laufenden Bewerbungsprozess derzeit nichts sagen.

Beworben haben soll sich auch Erich Mayer, der derzeit die Staatsanwaltschaft Eisenstadt leitet. Mayer war zuvor Staatsanwalt und Sprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gewesen, im Juli 2015 wurde er Chef der damals wieder ins Ministerium zurückgeholten Sektion für Strafvollzug, bevor er dann 2019 nach Eisenstadt wechselte.

Kandidaten schon gereiht

Weitere Kandidaten sind dem Vernehmen nach Staatsanwältin Nina Bussek, derzeit Mediensprecherin der StA Wien, sowie Bernd Ziska, ebenfalls Staatsanwalt bei der StA Wien und Vizepräsident der Vereinigung Österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.

Die Personalkommission soll bereits eine Bewertung vorgenommen haben, letztlich wird Justizministerin Alma Zadić (Grüne) die neue Leitung der StA Wien auswählen. Ernannt wird die oder der Neue dann vom Bundespräsidenten. (gra, fsc, 23.12.2022)