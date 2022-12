Birgit Hinterholzer wird Generalsekretärin des österreichischen Musikveranstalters Jeunesse. Foto: Musik der Jugend

Wien – Nur etwa ein Jahr nachdem Christian Schulz zum Generalsekretär bestellt wurde, gibt es beim Musikveranstalter "Jeunesse – Musikalische Jugend Österreichs" erneut einen Wechsel an der Führungsspitze: Die Musikerin und Kulturmanagerin Birgit Hinterholzer übernimmt den Posten und soll ab 1. Jänner 2023 mit der Einarbeitungsphase beginnen, teilte Obfrau Agnes Pirker-Kees in einer Presseaussendung mit.

Schulz war im November 2021 auf den Cellisten Philipp Comploi gefolgt, der die Jeunesse selbst erst seit März 2021 als Obmann und interimistischer Generalsekretär geleitet hatte. Schulz, der seit 1993 Cellist der Wiener Symphoniker ist, sei wieder dorthin zurückgegangen, so Pirker-Kees auf Nachfrage der APA. Er hatte sich bei den Symphonikern zuvor karenzieren lassen. Der Jeunesse bleibe er weiterhin verbunden.

38 Bewerbungen

Hinterholzer wurde nun aus 38 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt. Die 48-jährige Oberösterreicherin belegte Instrumentalstudien für Klavier und Flöte an der Anton Bruckner Privatuniversität, ist seit acht Jahren Bundesgeschäftsführerin der Wettbewerbsorganisation "Musik der Jugend" und verfüge durch ihre Tätigkeit für österreichische Jugendmusikwettbewerbe wie "prima la musica" und "podium.jazz.pop.rock..." über ein bundesweites Netzwerk in der Kulturszene, hieß es in der Pressemitteilung. (APA, 23.12.2022)