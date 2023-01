Wird dieser zwei Kilometer hohe Turm aber jemals gebaut werden? Das scheint eher unwahrscheinlich, die Liste an aufgegebenen Megatall-Projekten ist lang. Man erinnere sich etwa an den Nakheel Tower in Dubai, der 750 Meter hoch werden sollte, 2009 aber gecancelt wurde.

Auch die Pläne für einen in Japan geplanten "Megatall Skyscraper" klingen eher wie der Fiebertraum eines Architekten: Im Rahmen des Projekts "Tokyo 2045" will man in der japanischen Metropole einen gleich 1700 Meter hohen Turm (Bild) mit 420 Stockwerken errichten. Er soll noch dazu ein Wohnturm werden und bis zu 55.000 Menschen ein Zuhause bieten. Erste Pläne dafür stammen von Kohn Pedersen Fox Associates, gebaut werden soll der Wolkenkratzer auf einer aufgeschütteten Insel in der Bucht von Tokio.

Und derzeit auch nur als "Vision" wird beim Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) der Oblisco Capitale Tower in Ägypten gewertet. Er ist mit einer Höhe von einem Kilometer geplant und sollte eigentlich ab 2024 gebaut werden, und zwar in der neuen Hauptstadt Ägyptens, 50 Kilometer östlich von Kairo. An der noch namenlosen Stadt, die einmal sechs Millionen Menschen beherbergen soll, wird schon gearbeitet. Doch wird es dort auch zum Bau des einen Kilometer hohen Wolkenkratzers kommen, der irgendwann ab 2030 den Burj Khalifa als höchstes Gebäude der Welt ablösen könnte? Nun, man wird sehen. (mapu, 1.1.2023)