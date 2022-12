"Kurzschluss": Bettina (Anke Engelke) und Martin (Matthias Brandt) werden gemeinsam durch einen technischen Defekt in einer Bankfiliale eingeschlossen – ausgerechnet am Silvesterabend, eine halbe Stunde vor dem Jahreswechsel. Foto: WDR/btf

Köln – Kurz vor dem Jahreswechsel treffen Bettina und Martin zufällig aufeinander, als sie – jeder für sich – Geld abheben wollen. Dann gibt es ein technisches Problem, es zischt und zappt – und plötzlich sind sie an einem der kargsten Orte Deutschlands eingesperrt: im Vorraum einer Bank. Für den 30 Minuten langen Film "Kurzschluss" stehen Anke Engelke (57) und Matthias Brandt (61) erstmals gemeinsam vor der Kamera. Die ARD zeigt ihn gleich zweimal zum Jahresende.

Engelke und Brandt scheinen dem Zusammentreffen mehr abgewinnen zu können, als es Bettina und Martin zunächst tun. "Es gibt Glücksfälle, bei denen eins und eins mehr als zwei ist", sagt Brandt. Dass sie noch nicht viel früher zusammen gedreht hatten, erklärt er mit den Umständen. "Ich glaube, viele Menschen machen sich falsche Vorstellungen davon, wie ein Schauspieler zu seiner Rolle kommt", sagt Brandt. "In den meisten Fällen ist es tatsächlich so: Man hockt doof rum wie in der Tanzschule und wartet darauf, dass jemand einen auffordert."

King of Stonks

Eingelassen haben sich Brandt und Engelke auf diesen Tanz mit der Kölner Produktionsfirma bildundtonfabrik (btf), die es mittlerweile zu einigem Ruhm gebracht hat, etwa mit der Netflix-Serie "King of Stonks", in der Brandt als großkotziger Finanzjongleur brillierte. "Es ist insgesamt eine sehr junge Firma, was mir per se gefällt", erklärt er die Zusammenarbeit. "Man redet zuerst tatsächlich mal über Geschichten – und nicht darum, wie man sie möglichst so schleifen kann, damit sie sich verkaufen lassen."

So ist wohl auch die Idee zu erklären, einen Plot an einem Nichtort wie einem Bankvorraum anzusiedeln (Brandt: "Vergleichbar vielleicht nur noch mit einem geschlossenen Bord-Bistro"). Es ist ein Ort, den jeder kennt, über den aber kaum jemand nachdenkt. Und es ist gerade dieses Setting, das dazu führt, dass die Figuren in der überschaubaren Filmzeit Konturen bekommen. Wie sich nämlich schnell herausstellt, sind sowohl Bettina – Lokalpolitikerin – und Martin – Selbstständiger für irgendwas mit E-Commerce – in einer Sackgasse angekommen. Nicht nur in der Bank. Sondern auch im Leben.

Ausbruchsversuche immer aussichtsloser

"Das Genre ist nicht so richtig festzulegen", sagt Anke Engelke. Es ist lustig, weil die Ausbruchsversuche immer aussichtsloser werden. Es ist aber auch nachdenklich. "Ich hoffe, dass die Zuschauer sowohl lachen können als auch denken: Mmh, vielleicht auch mal eine Art zu feiern. Einfach mal mutwillig falsch abbiegen", sagt Engelke. Ihr selbst komme das, was im Film passiere, "sehr entgegen", gibt sie zu. Diese tragische Zwangsgemeinschaft. "Ich finde das als Aussicht total schön. Eigentlich müsste uns das allen mal passieren."

Die beiden Schauspieler haben an der Entstehung auch maßgeblich mitgewirkt. "Ich habe gefühlt zehn Videocalls mit Matthias Brandt gehabt, in denen er sagte: Da müssen wir noch ein bisschen was tun", berichtet Engelke. "Und Matthias sagt dann immer so kluge Dinge. Ich kann die eigentlich gar nicht wiederholen. Aber grob ging es ihm darum, dass man die Figuren im Blick behalten muss und dass aus den Figuren heraus kommen muss, was passiert."

"Dinner for one"-Potenzial

Klar ist, dass sich "Kurzschluss" durchaus eignet, um oft wiederholt zu werden – auch an kommenden Silvesterabenden. Nur zu spät sollte der Film nicht laufen, sonst verpasst ihn Brandt vermutlich. "Ich feiere kein Silvester", sagt er. Er habe es "nicht so mit dem Bilanzieren" und finde die Leute "auf komische Art" aufgeregt. "Meistens gehe ich an Silvester daher sehr früh ins Bett", sagt er. "In der Regel sogar früher als im restlichen Jahr."

"Kurzschluss" läuft am 30. Dezember (23.30 Uhr) und am 31. Dezember (19.30 Uhr) in der ARD. Am 31. Dezember (16.10 Uhr) ist der Film außerdem im WDR zu sehen. (APA, dpa, 23.12.2022)