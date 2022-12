Der Christmas-Tree steht vor der New Yorker Börse, Geschenke für Investierende gibt es heuer aber nicht zu verteilen. Foto: AFP/John Minchillo

Abhaken, aber dranbleiben – so kann man das für Investierende doch sehr enttäuschende Börsenjahr 2022 zusammenfassen. Trotz eines Aufbäumens im Spätherbst liegen die Aktienmärkte seit Jahresbeginn meist sogar zweistellig unter Wasser. Gewinne waren nur in sogenannten sicheren Häfen zu erzielen, etwa mit dem Krisenmetall Gold oder dem Schweizer Franken. Zuletzt haben sich die Konjunkturaussichten aber wieder aufgehellt, manche Ökonomen erwarten gar nur noch ein "Rezessiönchen". Sollte damit das Schlimmste überstanden sein und es rasch wieder aufwärtsgehen?

Wackliges Halbjahr

Davon ist Carsten Roemheld allerdings nicht überzeugt. Der Kapitalmarktstratege der Anlagegesellschaft Fidelity erwartet zwar nicht, dass es weiterhin schnurstracks abwärtsgeht – aber besonders das erste Halbjahr 2023 droht aus seiner Sicht noch ziemlich ruppig zu werden. Warum? Kurzum, an den Börsen wird die Lage ihm zufolge zu optimistisch betrachtet. Es drohen daher Rückschläge, wenn zu zuversichtliche Akteure von der Realität eingeholt werden – und die lautet für Roemheld: Es wird in den USA und Europa eine Rezession geben.

"Der Markt ist ein bisschen zu positiv, wie sich die Rezession auswirken wird", erläutert er. Etwa was die Gewinne der Unternehmen betreffe, für die im Schnitt für 2023 ein Wachstum vorhergesagt werde. "Ich kann kein positives Gewinnwachstum sehen, auch wenn wir nur eine milde Rezession sehen sollten", betont der Experte. Zudem wähnt er auch bei der Geldpolitik Enttäuschungspotenzial.

Straffe Zinszügel

Dass die Notenbanken die Zinsen bei einer Rezession sogar wieder senken könnten, glaubt er nicht. Dazu werde sich die Inflation als zu hartnäckig erweisen und die Geldpolitik daher ziemlich restriktiv bleiben. Dies müsse erst an den Börsen realisiert und eingepreist werden, weshalb Roemheld sagt: "Das stimmt uns ein Stück weit skeptisch und lässt uns vorsichtig ins neue Jahr gehen."

Konkret rechnet er mit Rückschlägen in den Bereich der bisherigen Tiefs – oder sogar etwas darunter –, bevor sich im zweiten Halbjahr die Lage generell bessern sollte. Langfristig Veranlagende können aus seiner Sicht Kursrückgänge als Einstiegschancen sehen. Weniger jedoch bei Wachstumsaktien, etwa aus dem Technologiebereich, die zuvor jahrelang Zugpferde der Börsen waren. Roemheld bevorzugt vorerst sogenannte Value-Aktien, also weniger stark wachsende Substanzunternehmen – etwa aus den Bereichen Gesundheit oder Konsumgüter für Haushalte.

Neuer Investitionsschub

Ein langer Atem ist besonders deshalb ratsam, weil der Fidelity-Stratege ab dem Jahr 2024 durchaus wieder Aufwärtspotenzial erkennen kann. Warum? Dann werde ein neuer Investitionszyklus Oberhand gewinnen, um sich an die geänderten Gegebenheiten anzupassen. Etwa die nötigen Investitionen in die Energiewende oder in Sicherheit, wozu Roemheld auch die Cyberdefence zählt. Diese kosten zwar zunächst Geld und sorgen auch dafür, dass der Inflationsdruck künftig erhöht bleiben wird, können aber für 2024 und 2025 "einen neuen Zyklus nach oben bringen". (Alexander Hahn, 27.12.2022)