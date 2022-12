Lisa Makas. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Die 74-fache ÖFB-Teamspielerin Lisa Makas übernimmt ab sofort die Leitung der Austria Wien Frauen. Das gab der Fußballverein am Freitag bekannt. Die 30-Jährige beendete im Sommer 2022 ihre aktive Karriere bei den Veilchen und bekleidete im Anschluss die Funktion der Teammanagerin. Makas freue sich, mit der Austria in die Zukunft zu gehen: "Mein Ziel ist, den Frauenfußball weiter zu professionalisieren und auf das nächste Level zu heben."

Im letzten halben Jahr fungierte Makas nebenbei bereits als Assistenz der sportlichen Leitung. Die erste große Aufgabe ihrer neuen Funktion ist die Neubesetzung des Trainer-Postens bis zum Trainingsstart am 9. Jänner. Die intensive Suche nach einem neuen Übungsleiter sei laut Makas bereits gestartet worden und es habe auch schon erste Gespräche gegeben. "Wichtig ist, dass wir die gleiche Philosophie verfolgen. Als Austria wollen wir Spielerinnen aus der eigenen Akademie zu Bundesliga-Spielerinnen formen und hoffen, auch einige Nationalspielerinnen mit dem Austria-Stempel entwickeln zu können", sagte Makas.

Sportdirektor Manuel Ortlechner bezeichnete das Engagement von Makas als "Meilenstein: "Uns sind in den letzten Jahren schon einige Milestones im Frauenfußball gelungen, die zeigen, welchen Stellenwert er mittlerweile im ganzen Verein hat. Dass nun mit Makas eine ehemalige Nationalspielerin eine führende Rolle im violetten Frauenfußball übernehme, sei "der nächste Meilenstein."

Maks folgt Martin Pototschnig nach, der sie im vergangenen halben Jahr an ihre neue Aufgabe herangeführt hat. "Nach knapp 20 Jahren als Trainer und Funktionär im Sport und zuletzt über vier Jahren als Sportlicher Leiter im Frauenfußball, bei meinem Lieblingsverein FK Austria Wien, ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um etwas kürzer zu treten. Es waren vier sehr intensive Jahre, mit Höhen und Tiefen, die größte Herausforderung bestand in der Überführung von der Spielgemeinschaft mit USC Landhaus in ein eigenständiges Damenteam von FK Austria Wien", sagte Pototschnig.

Unter seiner Führung erreichten die Austria-Frauen das Cup-Finale in der Saison 2018/19 und den zweiten Tabellenplatz in der Meisterschaft 2020/21. (APA, red, 23.12.2022)