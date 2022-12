Lindsay Lohan und Chord Overstreet im picksüßen Netflix-Weihnachtsfilm "Falling for Christmas".

Weihnachten – Fest der Freude, Familienglück, strahlende Kinderaugen – und endlich Zeit für Streaming und Fernsehen! DER STANDARD hat die ultimativen Tipps für die Feiertage:

Die schlechtesten Weihnachtsfilme auf Netflix schauen

Falling for Christmas

Reiche Tochter wacht nach einem Skiunfall mit Gedächtnisverlust auf. Sie landet in der kleinen Familienherberge, umringt von total netten Menschen, allen voran der supersüße, supertraurige Witwer, der dringend getröstet werden muss. Jetzt geht’s nur noch darum, dass das patscherte Dirndl Betten machen und sich zu benehmen lernt, und schon klingen die Glocken süß. Lindsay Lohan, Chord Overstreet. Amnesie für alle.

Netflix

Prinzessinnentausch

Schon der Plot ist zum Schreien: Eine Bäckerin aus Chicago nimmt an einem Backwettbewerb teil. Dort trifft sie auf ihre Doppelgängerin, eine waschechte Herzogin. Die beiden tauschen Plätze – hui, das ist lustig! Davon gibt es drei Staffeln und immer mehr Doppelgängerinnen. Angst.

Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Holidate

Zwei Singles, die während der Weihnachtsfeiertage eine Zweckbeziehung eingehen, aus der schließlich mehr wird. Emma Roberts und Luke Bracey in der Kitschhölle voll unfreiwilliger Komik. Wir wünschen schlechte Unterhaltung!

Movie Coverage

A Christmas Prince

Eine Journalistin reist ins ferne Aldovia, um Gerüchten folgend über die Abdankung von Prinz Richard zu berichten. Auf dem Weg zur Exklusivstory findet sie heraus, dass der Prinz kein Frosch ist, sie ihn aber trotzdem dringend küssen muss.

Netflix

A Castle for Christmas

Rezept: Frau + Lektion lernen + neue Umgebung + süßer brünetter Mann, hier mit Brooke Shields. Es wird scho glei dumper.

Netflix

Starke Geschichten

Little Women

Greta Gerwig verfilmte das berühmte amerikanische Jugendbuch mit einem Spitzenensemble, allen voran Saoirse Ronan und Laura Dern. Noch besser: Dazu kommt 2023 eine Serie. Amazon Prime,25. 12., 21.50, ORF 1

Sony Pictures Entertainment

Tatort: Mord unter Misteln

Leitmayr und Batic go Agatha Christie: Die Münchner Ermittler nehmen an einem Krimidinner teil und machen auf Hercule Poirot. Eh bien! 26.12., ARD und ORF, Mediathek

Emma

Jane Austen und Anya Taylor-Joy – da kann praktisch nichts schiefgehen. Tut es auch nicht. Ein prächtig ausgestatteter Kostümfilm zum Mitschwelgen. Apple TV+, 27. 12., 23.05, ORF1

Focus Features

Dona Hay Christmas

In vier Folgen verrät die australische Food-Stylistin Tipps und Tricks für den ultimativen Festschmaus. Disney+

donna hay

Three Days of Christmas

Eine spanische Serie über ein mehrfach missglücktes Weihnachtsfest. Sehr starke Hauptdarstellerinnen und eine komplexe Familienstory, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt. Netflix

Netflix España

Neuland

Eine alleinerziehende Mutter verschwindet eines Tages spurlos. Ihre Schwester, von Beruf Soldatin, kümmert sich um die Kinder. Eine Herausforderung für die in Erziehung Ungeübte, zudem bröckelt in dem Kaff, in dem sich das alles abspielt, die Fassade der Gutbürgerlichkeit gewaltig. Weihnachtliches Gegenprogramm. 27. 12., 22.15, ZDF, ZDF-Mediathek

Alle Jahre wieder

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

"Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht." Das ČSSR-DDR-Kultmärchen wird während der Feiertage von Sendern rauf- und runtergespielt. Zu Recht! Netflix, ORF, ARD

MickeyintheMix

Loriot – Weihnachten bei Hoppenstedts

Sketchsammlung zum Fest der Feste: Der unvergessene Spaßmacher Loriot fing 1978 den Geist der deutschen Weihnacht unschlagbar brillant ein. Aus heutiger Sicht ist dem nichts hinzuzufügen, nur so viel: Früher war mehr Lametta. Amazon Prime, 24. 12., MDR

Ist das Leben nicht schön?

George Bailey sieht keinen Sinn mehr im Dasein und will seinem Leben ein Ende bereiten. Zum Glück kommt ein Engel und führt den guten Mann in die Vergangenheit, um ihm zu zeigen, wie viel Gutes er bewirkt hat. Kein Weihnachten ohne James Stewart. Apple TV+, 25. 12., 20.15, 3sat

Robert Scheribel

Tatsächlich … Liebe

Für viele gehört dieses Ergebnis britisch-amerikanischer Kooperation zu Weihnachten wie Tannenbaum und Kekse. Kitschig, lustig, traurig, schön. Amazon Prime, 25. 12., 23.20, ZDF

Rotten Tomatoes Classic Trailers

Traumschiff: Coco Island

Das einzige wirklich unsinkbare Schiff sticht auch heuer in den Schnulzensee. An die Ruder! 26. 12., ORF 2, ZDF, Mediatheken

Augen auf und durchbingen

Emily in Paris

Ja, auch das ist Weihnachtskitsch und Klischeealbtraum zum Fremdschämen, aber die US-amerikanisch-französische Culture-Clash-Comedy ist einfach zum Schmunzeln und Lily Collins eine hinreißende Hauptdarstellerin. Netflix

Netflix

Wednesday

Dieses Mädchen geht zum Lachen in den Keller, und wir folgen ihr bedingungslos. Jenna Ortega ist der unwiderstehlichste Seriensprössling seit Eddie Munster. Besonderes Vergnügen: die sehr schräge Interpretation des Vogerltanzes. Muss man gesehen haben. Netflix

EDGAR RENTØN

You

Achtung, dieser Mann ist toxisch! Die moderne Version des Königs Blaubart, der Männer wie Frauen in sein Verlies sperrt und sie dort bis zum bitteren Ende leiden lässt. Ein Bösewicht, der Hannibal Lecter und Dexter um nichts nachsteht – grauslich und beängstigend charismatisch zugleich. Drei Staffeln, die vierte kommt 2023. Netflix

Netflix

The White Lotus

Es gibt derzeit wohl kein größeres Vergnügen, als diesen Geldsäcken zuzuschauen, wie sie ihren Urlaub und letztlich ihr Leben selbst versauen. Nichts kann ihnen helfen und schon gar nicht ein Luxusurlaub. Sky

HBO

In 80 Tagen um die Welt

Jules Vernes Abenteuer von Phileas Fogg und dem braven Diener Passepartout wurden zeitgemäß übersetzt und machen einfach nur Spaß. David Tennant, Leonie Benesch, Ibrahim Koma und Jason Watkins. ZDF Mediathek

KinoCheck Heimkino

Ihr Kinderlein, schauet

Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel Wie der Prinz zum Frosch wurde, allerliebst frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm. ZDF-Mediathek

PROVOBIS Film GmbH

Die unendliche Geschichte

Es gibt auch Klassiker, die Kinder gesehen haben müssen. Das ist einer davon. Sorry, Kids, aber daran führt kein Weg vorbei. Apple TV+, 24. 12., 12.55, ATV 2

Netflix Film

Die kleine Hexe

127 Jahre sind für eine Hexe ja wirklich noch kein Alter. Woher also wissen, dass gute Taten im Hexeneinmaleins absolutes No-Go sind? Disney+,25. 12., 8.40, ORF1

STUDIOCANAL Germany

Weihnachtsmann & Co. KG

Wie schafft es der Weihnachtsmann, in nur einer einzigen Nacht allen Kindern Geschenke zu bringen? Natürlich mit einem Logistikzentrum! Netflix, Amazon Prime, Sky

kidfilm

Die Eiskönigin

Wer, wenn nicht sie? Gemeinsam mit Schneemann Olaf bringt diese Traumpaarung selbst die eisigsten Herzen zum Schmelzen. Unwiderstehlich. Disney+, Disney Channel

diefilmfabrik

Jingle Jangle Journey – Abenteuerliche Weihnachten!

Ein vom Leben enttäuschter Griesgram findet dank seiner Enkelin wieder Gefallen am Leben. Ein Klassiker als Geschichte, die Umsetzung ist atemberaubend schön. Netflix

Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Paw Patrol

Sollte das Christkind wider Erwarten nicht die richtigen Geschenke gebracht haben: Die Superwelpen machen es garantiert wieder gut. Fröhliche Weihnacht überall! Netflix

Nickelodeon Promos

(Doris Priesching, 24.12.2022)