Die Etat-Prognose 2023: Welche wesentlichen Entwicklungen kommen 2023 auf die Medienbranche – insbesondere in Österreich – zu? Was sollte 2023 in der und für die Medienbranche passieren? Und: Was sollte auf keinen Fall geschehen? Das sind Fragen, die http://derStandard.at/Etat einer Reihe von Medienmenschen gestellt hat. Ihre Antworten finden Sie Tag für Tag auf dieser Seite.

Mehr Prognosen für das Medienjahr 2023

Großproduzent Jan Mojto: "Der Markt für aufwendige Serien wird schwieriger"