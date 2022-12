Auch wenn es nicht leicht ist, ein Ziel zu erreichen, dran bleiben lohnt sich. Foto: Getty Images/iStockphoto

Na, was wird’s denn werden im neuen Jahr, zum Rauchen aufhören, ein paar Kilo abnehmen, weniger Alkohol und ins Rückentraining gehen? Das Verlagswesen hätte zu all dem die passenden Bücher, zum Beispiel Luft nach oben: Wie richtiges Atmen uns stärker macht von Dr. Michael Barczok. Natürlich tonnenweise Ratgeberliteratur zum Abnehmen, gesunder Ernährung, Fitness im Alter und so fort. Was könnte da noch schiefgehen mit den Neujahrsvorsätzen?

Falls es doch wo hakt, hilft die Woop-Methode, um zum Ziel zu gelangen. Kennen Sie nicht? Wish – outcome – obstacle – plan, damit kriegen Sie Ihre Vorsätze leicht gewoopt, wie die deutschen Kollegen sagen. Also wünsch dir was: Dreimal pro Woche im neuen Jahr Sport machen kann doch nicht so schwer sein. Stell dir mal vor, was das bringt: sich fitter fühlen, besser aussehen! Wenn da nicht das schlechte Wetter wäre, das Joggen verhindert. Aber kein Problem: An solchen Tagen geht man eben schwimmen. Woop, so einfach geht das, wir danken Dennis Bock von Wirtschaftspsychologie heute.

Vorsatz ändern oder ...

Falls Sie das schon probiert haben und es nicht gewoopt bekommen haben, macht Forschung aus Schweden Mut. Im Gegensatz zu Österreich ist Schweden bekanntlich ein Land, das mit der Verwirklichung von Vorsätzen gute Erfahrung gemacht hat. Beispiel Neutralität: Hat sich in Anbetracht des Ukraine-Kriegs als problematisch herausgestellt. Also fassten die Schweden den Vorsatz, Nato-Mitglied zu werden – mit guter Aussicht auf Erfüllung. Aber das ist jetzt vielleicht ein zu großer Vorsatz, um den in Österreich auch nur zu besprechen.

Bleiben wir also bei Alltäglicherem. Was haben die Forscher der Universitäten Stockholm und Linköping dazu herausgefunden? Motivierende Wortwahl zum Start, also "Ich werde damit anfangen" – nicht gleich sich vornehmen, alles in einem Jahr umzusetzen. Das nennt sich "Annäherungsziele". Am Beispiel Gewichtsabnahme: Die Anschaffung einer digitalen Waage wäre ein ganz guter Anfang, und Sie können schon einen Vorsatz abhaken.

Überhaupt sollte man lieber machen statt weglassen, fand die Studie heraus, das lasse sich leichter verwirklichen. Also zum Beispiel besser "fitter werden" als – kein gutes Ziel – "weniger Gewicht". Wir kombinieren das jetzt mit dem Annäherungsziel aus obigem Beispiel und nehmen uns als ersten Schritt vor, die Kontaktadresse einer geeigneten Fitnessinstitution herauszufinden. Haken dran.

Sie sehen schon, auch bei Neujahrsvorsätzen hilft wissenschaftlich begründete Systematik. Wobei sich eine weitere schwedische Erkenntnis mit einer eher spirituellen Zugangsweise deckt. Es fanden sich nämlich keine Hinweise darauf, dass die Verknüpfung von Vorsätzen mit dem Jahreswechsel eher zum Erfolg beitragen würde.

Wie sich das mit spirituellen Einsichten deckt, erläutert uns das Sonntagsblatt durch passende Bibelstellen: "Jeder Vorsatz hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde", wusste schon der Prediger Salomo. Wenn also jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist um fitter zu werden und in der Folge weniger Gewicht zu haben, ist ohnehin alles für die Katz. Oder salomonisch formulierte: "Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon."

... erst gar keinen haben

Wer also jetzt noch keinen Neujahrsvorsatz gefasst hat, fasst keinen mehr. Aber wozu auch? Wissenschaftlich nachgewiesen ist auch, dass 88 Prozent aller Neujahrsvorsätze scheitern, und einen weiteren zu fassen kann nur eines bedeuten: Man ist ein absoluter Loser. Einen Weg gibt es noch, zu den zwölf Prozent der Gewinner zu zählen, und ich verrate Ihnen diesen lizenzgebührenfrei und ohne die verpflichtende Abnahme meines Sachbuchs dazu: Im neuen Jahr keine Neujahrsvorsätze fassen. Funktioniert garantiert. (Helmut Spudich, 28.12.2022)