Putins Auftritt sorgt für Wirbel. Foto: SERGEY GUNEEVSPUTNIK/KREMLIN / POOL

Kritik an der vor genau zehn Monaten begonnenen Invasion in der Ukraine ist in Russland tabu. Dazu zählt auch die Verwendung des Wortes "Krieg", offiziell ist stets von "militärischer Spezialoperation" die Rede. Wer sich daran nicht hält, wird mitunter hart abgestraft. Im Juli etwa wurde der damalige Moskauer Bezirksabgeordnete Alexej Gorinow zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Eine ähnlich hohe Strafe würde der St. Petersburger Abgeordnete Nikita Juferew wohl liebend gerne über Wladimir Putin verhängt sehen. Der Kreml-Chef hat nämlich am Donnerstag erklärt: "Unser Ziel ist es nicht, das Schwungrad des militärischen Konflikts weiterzudrehen, sondern den Krieg zu beenden." Es war das erste Mal, dass Putin von einem Krieg sprach. Juferew hat eigenen Angaben zufolge bereits Beschwerde beim Innenminister und beim Generalstaatsanwalt eingelegt.

Wenig Erfolgschancen

Juferew selbst musste bereits im September eine Ordnungsstrafe zahlen. Gemeinsam mit anderen Sankt Petersburger Abgeordneten hatte er die Duma aufgefordert, Putin aufgrund des Kriegs wegen Hochverrats anzuklagen – vergeblich. Und man kann davon ausgehen, dass sein Vorgehen auch diesmal erfolglos bleiben wird. Denn schon mehrere Kreml-nahe Propagandisten sprachen von "Krieg", ohne dafür belangt zu werden. Und so erklärte Juferew denn auch via Twitter, dass es ihm nur darum gehe, die Verlogenheit aufzudecken.

Die staatliche Nachrichtenagentur Tass hat die Angelegenheit auf unkomplizierte, aber freilich fragwürdige Weise beendet und in ihrer Meldung über Putins Statement einfach das Wort "Krieg" gegen "militärische Spezialoperation" ausgetauscht – ein Indiz dafür, dass die Wortwahl des Kreml-Chefs ein Versehen war. Auch die US-Regierung geht laut CNN davon aus, dass es "wahrscheinlich ein Versprecher war." (Kim Son Hoang, 23.12.2022)