Vor einigen Monaten während meines Sommerurlaubs musste ich oft an Gott denken. In Italien ist der Katholizismus allgegenwärtig. Ich glaube nicht an einen Gott, doch während dieser drei Wochen war ich darauf gepolt, überall das Heilige zu suchen. Die alten Autos, die in der Einfahrt standen, waren das, was in unseren Leben einem Gott gerade am nächsten kam. Mit ihnen fuhren wir zum italienischen Supermarkt. In jedem der Zimmer standen Madonnenfiguren und erinnerten mich an den Himmel.

Früher dachte ich oft an den Himmel. Es fühlt sich verboten an, sich etwas vorzustellen, was heilig scheint. Es ist schön, etwas Verbotenes zu tun. Als Kind eines italienischen Vaters bin ich katholisch aufgewachsen. Ich stellte mir also oft vor, wie der Himmel aussehen könnte. Glauben tue ich heute nicht mehr daran. Meine Großmutter schon. Manchmal frage ich mich, ob ich in den Himmel darf, ohne zu glauben. Oder ob wir dann einfach woanders hingehen, meine Großmutter und ich. Meine Großmutter in den Himmel und ich an eine Autobahnraststätte. Als Kind stellte ich mir oft den Himmel als Autobahnraststätte vor. Ein Ort, an dem Zeitgefühl fehlt. Ein Ort, der losgelöst scheint vom echten Leben. Eine Autobahnraststätte liegt an der Schwelle zum Urlaub, zur Realität, zur Welt. Wie der Himmel. Ich glaubte: Wenn es also einen Ort nach dem Tod gäbe, dann wäre es der McDonald’s auf dem Brennerpass.

Der ersetzte Gott

Im Sommer fing ich also an, in allem Gott zu suchen. Ich glaubte an Gianna Nannini und an mein gebräuntes Gesicht im Spiegel nach einem Tag in der Sonne. Ich richtete meinen Liegestuhl nach der Sonne. Jeden Tag, wie ein Gebet. Gefunden habe ich ihn nicht.

Letztes Jahr traten in Österreich 72.000 Menschen aus der katholischen Kirche aus. Und jetzt? Woran glauben, wenn man sich von Kirche abwendet? Woran glaube ich, ohne weichzeichnende dreißig Grad?

An einem Samstagabend in einer Bar um die Ecke will ich es wissen. An der Theke neben mir glaubt jemand an den dritten Negroni. Und er, mit dem ich gekommen bin, glaubt an mich, an mich, an mich. Und ich? An diesem Samstagabend in diesem Club glaube ich an meine Menstruationskrämpfe. Nichts ist gerade echter als meine Menstruationskrämpfe. Aber ich will etwas Größeres als Gianna Nannini, Negroni, Menstruationskrämpfe. Doch was ist größer? Wo ist unser Gott?

Internetbeichte



Als Kind wusste ich, wo ich ihn finden kann. Die Kirche war für mich nie ein rein guter Ort. Meistens langweilte ich mich dort. Ich war Messdienerin, weil sich mein Vater und meine Großmutter das wünschten. Zu glauben war eingeschlafene Füße und müde Sonntagmorgen. In der ersten Klasse saß ich zwischen Mitschülerinnen um dem Altar der Quartierskirche. Wir sollten beichten. Weiße Wände ragten in die Höhe aus dem grauen Steinboden. Hier am kältesten Ort, den ich kannte, sollte ich nun alles preisgeben. Ich traute mich nicht.

Einige Dinge, die ich in der Kirche gelernt habe, mache ich trotzdem noch heute. Heute beichte ich überall. Heute beichte ich meine Seele ins Internet. Im Internet steht, wo ich am liebsten weine, in wen ich verliebt bin, was mir peinlich ist.

Aus der verängstigten Perspektive unserer Eltern, die uns davor warnten, unsere Geburtstagspartys öffentlich auf Facebook zu bewerben, ist es naheliegend zu sagen, dass das Internet eine Art Ersatzreligion geworden sei. Wir huldigen den Bildschirmen. Wir beten zu den Gesichtern ohne Poren. Das Licht von 1280 mal 720 Pixeln brennt auf unserer Haut. Wir sind im Bann von etwas Immateriellem, für das in North Carolina Server Millionen Watt fressen. Welcher Gott würde sich nicht verabschieden, wenn man ihn durch Reddit-Foren, eine Skin-Care-Routine oder das Datingleben irgendwelcher Reality-TV-Stars ersetzt?

Die neuen Ikonen

Ich halte nichts von dieser Angst vor dem Internet. Ich glaube nicht, dass wir uns von Religion abgewendet haben und nun zum Internet beten. Aber manchmal erfüllt das Internet unseren Wunsch, an etwas zu glauben. Zwischen einem Gottesdienst und dem Scrollen durch eine Social-Media-Plattform sehe ich Parallelen. Das Internet gibt uns ein Gemeinschaftsgefühl, Ikonen werden angebetet, und wir beichten unsere Geheimnisse in den Cyberspace. Deshalb suche ich nicht mehr nach einem Gott in der Kirche. Das Internet hat in der Suche nach einem Gott meinen Fokus verschoben, vom Jenseits ins Heute.

Viele Religionen legen den Fokus auf ein Danach. Zu glauben bedeutet dann ein Mitspracherecht zu haben, wie das alles endet. Artig nächstenliebt man sich also direkt ins Paradies. Früher war es einfacher, an ein Danach zu glauben. Früher gab es weniger Jetzt. Und dann kam das Internet und riss die Barriere zwischen allem, was passiert, und uns nieder. Das Internet gab uns die Unmittelbarkeit. Alles passiert gleichzeitig. Und alles passiert auf meinem Handyscreen, 1280 mal 720 Pixel. Vielleicht ist uns nichts mehr heilig. Oder alles. Denn plötzlich ist alles wichtig. Nichts ist zu belanglos für das Internet. Wozu brauchen wir ein Danach, wenn wir so viel Jetzt haben?

Das Internet hat unseren Fokus auf die Gegenwart gelenkt. #MeToo, Überschwemmungen, Frauenrechte im Iran. Die Timeline einer Social-Media-Plattform, die sich in jeder Sekunde aktualisiert, erklärt uns: Alles, was nicht jetzt ist, ist zu spät. Ich will meine Wut nicht verschieben. Die Generation, die im Internet groß wurde, glaubt an ein Jetzt. Vielleicht brennt morgen die Welt, aber heute haben wir alles. Wir glauben nicht daran, dass der Klimawandel durch Innovation gelöst wird, sondern glauben daran, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um das Problem zu lösen.

Der Fokus im Jetzt

Unser Blick auf die Zukunft unterscheidet von dem unserer Elterngeneration. Während meine Eltern auf Eigenheim und regelmäßige Sommerferien hinarbeiteten, sitze ich dann vierzig Jahre in der Zukunft in einer viel zu heißen Wohnung in einer Stadt mit zu wenig Wohnraum und verbringe meine Tage damit, CO2-Zertifikate zu kaufen oder an sich zersetzenden Papierstrohhalmen zu verzweifeln. Die Schweißtropfen auf meinem Gesicht stehen mir. Unser Verhältnis gegenüber der Zukunft ist zu unsicher, um an sie zu glauben.

Der Fokus auf ein Jetzt spielt nicht nur eine Rolle, wenn es darum geht, etwas zu verändern. Für diese Generation bedeutet alles, was nicht ein Jetzt ist, zu viel Bindung. Die Generation, die sich abkehrt von festen Partnerschaften und traditionellen Beziehungsmodellen, die wahrscheinlich nie den Kaufvertrag eines Hauses unterschreiben wird, will sich nicht festlegen.

Ungewisses Jenseits



Ich habe keinen Anspruch, das Jenseits zu kontrollieren. Das Jenseits ist ein unausgeräumter Geschirrspüler mehr, für den ich keine Zeit habe. Ich fühle mich wohler mit dem Zufall. Das Leben danach ist noch zu weit weg für mich. Ich will kein Versprechen der perfekten Unendlichkeit. Ich fühle mich wohler mit einem Vielleicht. Alles, was ich will, ist heute.

Also suche ich nach einem Gott im Heute, im Jetzt. An diesem Samstagabend schaue ich B. und M. und F. an. Wir sehen gerade aus wie vor ein paar Monaten in Italien, kurz bevor es dunkel wurde. Und wir lachen, als würden wir Gebete sprechen. In dem Licht bleibt uns nichts anderes übrig, als uns heilig zu fühlen. Nur jetzt. Und dann denke ich an den Himmel. Ist es dort so wie hier? Ist es dort so wie jetzt? (Anna Dreussi, 24.12.2022)