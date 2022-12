Die entfernte Support-Funktion soll demnächst in verbesserter Form zurückkehren. Foto: Reuters/Dado Ruvic

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine Entwicklung rund um Twitter unter Elon Musk die Öffentlichkeit beschäftigt. Nachdem der frischgebackene Chef des Netzwerks kürzlich seine eigene Vertrauensabstimmung verloren und anschließend Verschwörungstheorien bestärkt sowie in einer Online-Debatte einen Entwickler beschimpft hatte, sorgte nun die Entfernung eines Features für Kritik.

Twitter hat laut Insidern in den vergangenen Tagen Hinweise auf Selbstmordprävention-Hotlines und andere Sicherheitsressourcen nicht mehr angezeigt. Die unangekündigte Änderung schürte Befürchtungen, dass es sich um einen dauerhaften, von Musk verordneten Schritt handelt. Dem ist aber nicht so, heißt es aus dem Unternehmen.

"#ThereIsHelp" soll bald zurückkehren

"Wir arbeiten an der Verbesserung unserer Meldungen und überarbeiten sie. Sie wurden nur vorübergehend entfernt, während wir das tun", teilte Ella Irwin, Leiterin der Abteilung für Vertrauen und Sicherheit bei Twitter, in einer E-Mail an Reuters auf Nachfrage am Freitag mit. "Wir erwarten, dass sie nächste Woche wieder verfügbar sein werden."

Die als #ThereIsHelp bekannte Funktion hatte am Anfang bestimmter Suchanfragen Kontakte zu Hilfsorganisationen, die sich mit psychischer Gesundheit, HIV, Impfstoffen, sexueller Ausbeutung von Kindern, COVID-19, geschlechtsspezifischer Gewalt, Naturkatastrophen und Meinungsfreiheit befassen, gegeben. "Google macht das in seinen Suchergebnissen sehr gut, und (wir) spiegeln mit den Änderungen, die wir vornehmen, einige ihrer Ansätze wider", schrieb Irwin.



Twitter hatte einige dieser Hinweise vor etwa fünf Jahren eingeführt, manche waren in mehr als 30 Ländern verfügbar, wie aus Tweets des Unternehmens hervorgeht. "Wir wissen, dass diese Hinweise in vielen Fällen nützlich sind, und wir wollen nur sicherstellen, dass sie richtig funktionieren und auch in Zukunft helfen werden." (APA, red, 24.12.22)