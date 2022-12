Der Haushalt beinhalte Bestimmungen, die "den Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan ernsthaft beschädigen" heißt es in einer Stellungnahme

Foto: REUTERS / BRIAN SNYDER

Peking – Die chinesische Regierung hat mit Kritik auf den neuen US-Verteidigungsetat reagiert, der mit 858 Milliarden Dollar (807,76 Milliarden Euro) so hoch ausfällt wie nie zuvor. Das Außenministerium in Peking erklärte am Samstag seine "große Unzufriedenheit und entschlossenen Widerstand". Der Haushalt beinhalte Bestimmungen, die "den Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan ernsthaft beschädigen", hieß es in der Stellungnahme. China erachtet die Insel Taiwan als sein Hoheitsgebiet, die Straße von Taiwan ist eine überaus wichtige Schifffahrtsstraße.

Es würden Fakten ignoriert, um eine "chinesische Bedrohung" zu übertreiben, kritisierte das Außenministerium in Peking. Die USA mischten sich mutwillig in Chinas innere Angelegenheiten ein, griffen die Kommunistische Partei Chinas an und verleumdeten sie. "Das stellt eine ernsthafte politische Provokation für China dar."

Bis zu zehn Milliarden Dollar für die Sicherheit Taiwans

Der am Freitag von US-Präsident Joe Biden unterzeichnete Bundesetat für das laufende Fiskaljahr hat ein Volumen von knapp 1,7 Billionen Dollar. Dem Verteidigungsministerium werden 858 Milliarden Dollar zugesprochen nach 740 Milliarden im vergangenen Fiskaljahr. Enthalten sind auch bis zu zehn Milliarden Dollar für die Sicherheit Taiwans. Der Etat beinhaltet zudem einen Passus, wonach der Kauf von Gütern durch die Regierung, in denen Computerchips bestimmter chinesischer Firmen stecken, beschränkt wird.

In den USA ist es praktisch zur Regel geworden, dass der Kongress den Bundeshaushalt nicht regulär und pünktlich verabschiedet. Das neue Fiskaljahr begann bereits am 1. Oktober, das neue Gesetz sichert die Finanzierung der Bundeseinrichtungen entsprechend bis zum 30. September 2023. (APA, 24.12.2022)