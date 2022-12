Auf der kommenden Google I/O soll laut der geleakten Roadmap das Pixel Fold vorgestellt werden. Foto: Front Page Tech

Mit seiner Pixel-Reihe hat Google veritable Konkurrenz zu den Highend-Geräten von Samsung und Co auf den Android-Markt gebracht. Dazu ist die Reihe mittlerweile auch um drahtlose Ohrhörer und eine Smartwatch gewachsen und wird bald auch um ein Tablet ergänzt.

Natürlich blickt die Techwelt immer wieder gespannt auf neue Ankündigungen des Konzerns, sei es auf Produktpräsentationen oder der Hausmesse Google I/O. Ein Leak soll nun aber gleich die Pixel-Pläne für mehrere Jahre offenlegen, berichtet Android Authority.

Der Plattform wurde eine Roadmap von 2023 bis 2025 zugespielt. Die Quelle nennt man nicht, bezeichnet sie aber als vertrauenswürdig. Demnach hat das Unternehmen einige Neuerungen und Änderungen vor.

Pixel 8 soll schrumpfen

Zunächst der vielleicht am wenigsten überraschende Inhalt. Auch für den Herbst 2023 hat Google eine neue Generation seiner Pixel-Handies geplant, Abermals stehen zwei Modelle in Form des Pixel 8 und Pixel 8 Pro an, deren Modellbezeichnungen "shiba" und "husky" lauten sollen. Sie sollen allerdings keine allzu großen Veränderungen im Vergleich mit der 7er-Reihe mitbringen.

Erwartungsgemäß werden sie laut dem Leak die nächste Ausgabe von Googles eigenem Tensor-SoC verbaut bekommen. Darüber hinaus heißt es nur, dass das Standard-Modell ein kleineres Display und generell einen kompakteren Formfaktor bekommen soll.

Falthandy zur I/O 2023 erwartet

Spannender wird es ein paar Monate davor. Im April oder Mai soll die Google I/O 2023 steigen und diesmal gleich die Vorstellung zwei neuer Pixel-Smartphones mit sich bringen. Nämlich dem Pixel 7a und dem Pixel Fold, vulgo "lynx" und "felix".

Letzteres wird – der Name lässt es bereits vermuten – das erste faltbare Smartphone der Reihe. Der US-Preis soll bei 1.800 Dollar und damit auf dem Niveau von Samsungs Galaxy Z Fold liegen. Der Name ist allerdings noch nicht hundert Prozent fix, das Gerät könnte auch als Pixel Notepad erscheinen.

Beim Pixel 7a soll die Preisempfehlung unverändert bei 449 Dollar bleiben. Zu dem Handy kursieren auch schon Gerüchte über verschiedene Neuerungen. In Aussicht stehen etwa Wireless Charging und ein 90-Hertz-Bildschirm. Beides wollte der Leaker allerdings derzeit nicht bestätigen.

Zwei Pixel 9 Pro-Modelle

Der Plan für 2024 entspricht aktuell dem gleichen Schema wie jener für nächstes Jahr. Allerdings soll das Pixel 8a teurer werden und voraussichtlich 499 Dollar kosten. Es könnte aber auch ganz gestrichen und auf zweijährigen Erscheinungstakt umgestellt werden. Laut dem Informanten wird Google diese Entscheidung davon abhängig machen, wie erfolgreich sich das Pixel 7a schlägt.

Mit diesem Vorgehen wäre der Konzern wohl nicht allein. Auch bei Apple soll der SE-Reihe aufgrund schwacher Verkaufszahlen eine Um- oder Einstellung drohen. Bei Samsung lässt die Neuauflage der leistbareren "Fan Edition"-Serie derweil ebenfalls auf sich warten. Es gibt auch Pläne für ein weiteres Falthandy, die aber erst nach dem Marktstart des Pixel Fold und dessen Erfolg oder Misserfolg konkretisiert werden sollen.

Weiters soll die Pixel-Hauptreihe in Generation 8 auf drei Modelle vergrößert werden. Google tritt hierbei in die Fußstapfen von Apple und will demnach ein zweites Pro-Modell bringen. Ein Unterscheidungsmerkmal soll dabei die Displaygröße sein, vergleichbar mit dem iPhone Pro und Pro Max. Eines der Smartphones ("komodo") soll einen 6,7-Zoll-Bildschirm aufweisen, das andere ("caiman") die gleichen Features mitbringen, aber ein 6,3-Zoll-Panel bieten. Als Unterbau soll die dann vierte Generation des Tensor-Chips dienen.

Eventualitäten für 2025

Während die Quelle diese Auffächerung bereits als fix eingeplant angibt, stehen die Vorhaben für 2025 noch in der Schwebe. Als Möglichkeit erwogen wird die Umsetzung eines weiteren Faltsmartphones, diesmal im Flip-Style, das im Herbst neben den nunmehr drei konventionellen Pixel 10-Modellen debütiert. In diesem Jahr soll sich zudem auf Basis des Verlaufs von 2023 entscheiden, ob es weitere faltbare Pixel-Smartphones geben wird.

Wie bei allen Leaks bleibt natürlich eine gewisse Unsicherheit, ob die kolportierten Pläne tatsächlich umgesetzt werden. Zumindest jene für kommendes Jahr passen allerdings zu Gerüchten, die schon länger in Bezug auf Googles Pläne kursieren. (gpi, 24.12.22)