Bereits am Donnerstag protestierten etliche Menschen in Kabul. Foto: REUTERS / STRINGER

Kabul – In der westafghanischen Stadt Herat haben am Samstag Dutzende Frauen gegen ihre Verbannung von den Universitäten des Landes protestiert. Mit Parolen wie "Bildung ist unser Recht" seien sie in Kleingruppen auf die Straße gegangen, sagte eine Demonstrantin.

Die Frauen versammelten sich demnach vor dem Büro des Provinzgouverneurs. Die Taliban hätten die Proteste dann mit Wasserwerfern und Schlagstöcken aufgelöst, hieß es weiter. Videos in den sozialen Netzwerken zeigten ein Feuerwehrauto, das die Demonstrantinnen mit besprühte. Die Frauen flüchteten darauf in eine Nebengasse.

Erhöhte Militärpräsenz

In der Hauptstadt Kabul zeigten die Taliban am Samstag erhöhte Militärpräsenz. Auch dort hatten am Donnerstag Dutzende Frauen gegen das kürzlich verhängte Universitätsverbot demonstriert. Berichten zufolge wird seitdem mindestens eine der Frauen vermisst.

Am Dienstag hatten die Taliban in Afghanistan mit sofortiger Wirkung Frauen von allen Hochschulen verbannt. Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Islamisten Frauenrechte massiv eingeschränkt. Mädchen und Frauen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Frauen, die für ihre Rechte protestierten, wurden in der Vergangenheit immer wieder, teils auch über mehrere Wochen, festgehalten.

Mitarbeiterinnen von NGOs aus Arbeit verbannt

Die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan schränken die Rechte von Frauen indes weiter ein. Die von den Taliban geführte afghanische Regierung hat am Samstag in einem Schreiben des Wirtschaftsministeriums alle in- und ausländischen Nichtregierungsorganisationen (NGO) angewiesen, weibliche Angestellte nicht mehr zur Arbeit kommen zu lassen. In dem Schreiben, das vom Sprecher des Wirtschaftsministeriums, Abdulrahman Habib, bestätigt wurde, heißt es, dass die weiblichen Angestellten bis auf weiteres nicht arbeiten dürfen, weil einige von ihnen sich nicht an die Auslegung der islamischen Kleiderordnung für Frauen durch die Verwaltung gehalten haben.

Es war nicht sofort klar, ob die Anordnung auch für die Organisationen der Vereinten Nationen gilt, die in Afghanistan stark vertreten sind. Die Anordnung erging wenige Tage, nachdem die von den Taliban geführte Regierung die Schließung von Universitäten für Frauen angeordnet hatte, was weltweit auf scharfe Verurteilung stieß und innerhalb Afghanistans Proteste und heftige Kritik auslöste. (APA, dpa, 24.12.2022)