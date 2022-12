Liebe Leserin, lieber Leser,

für die Opfer der ausbeuterischen Pornoseite "Girls Do Porn" hat Weihnachten etwas früher begonnen. Einer der Betreiber, Michael Pratt, ist vor wenigen Tagen in Spanien gefasst worden. Er hatte mit der Seite, für deren Aufnahmen routinemäßig junge Frauen mit angeblichen Modelling-Aufträgen angelockt wurden, Millionen verdient. 2019 hatte er sich nach Beginn eines von 22 Klägerinnen angestrengten Gerichtsverfahrens ins Ausland abgesetzt.

Zum Abschluss unserer GameStandard-Gewinnspielreihe wartet außerdem ein besonderes Schmankerl auf den oder die glückliche Gewinner:in. Nämlich eine Nintendo Switch OLED nebst Spielepaket!

Und: So manchem Netz-Aficionado dürfte "zefrank1" ein Begriff sein. Der Youtuber veröffentlicht regelmäßig kurze, sehr unterhaltsam erzählte Dokumentationen über Tiere. Kürzlich ging allerdings ein Video online, das mit dieser Routine brach. In "When the World Becomes Small" richtet sich "zefrank1" an Menschen, die in diesen Zeiten mit Ängsten, Verlust und Einsamkeit zu kämpfen haben, und erzählt dabei von der Kraft des Kleinen und des In-sich-Kehrens, des Wiederentdeckens der eigenen Stärke.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen erbauliche Lektüre!

Sexhandel, Missbrauch, Betrug: Flüchtiger "Girls Do Porn"-Betreiber in Spanien gefasst

Es weihnachtet sehr: Nintendo Switch OLED Konsole + Spielepaket

Feelgood: In den kleinen Dingen liegt die Kraft

Schutz vor Cyberkriminellen: FBI empfiehlt Werbeblocker

Iran: Internetsperren machen Starlink-Terminals zu wichtigem Schmuggelgut

Falthandy, zwei "Pro"-Modelle: Leak soll Googles "Pixel"-Pläne bis 2025 zeigen

"ThereIsHelp": Twitter entfernte Unterstützungsfunktion für Suizidprävention vorübergehend