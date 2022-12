Der Seismograf (Symbolbild) schlug aus. Foto: REUTERS/Willy Kurniawan

St. Veit an der Glan/Wien – Am Heiligen Abend hat sich um 19:32 Uhr im Raum St. Veit an der Glan in Kärnten ein leichtes Erdbeben der Magnitude 2,3 ereignet. Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Samstagabend mitteilte, wurde das Beben im Raum St. Veit vereinzelt verspürt. Schäden an Gebäuden wurden keine gemeldet. Bei dieser Stärke seien aber auch keine zu erwarten, hieß es seitens der ZAMG. (APA, 24.12.2022)