Die Corona-Welle hat China voll erwischt. Foto: REUTERS / STAFF

Chinas Nationale Gesundheitskommission wird ab diesem Sonntag keine weiteren Infektionszahlen mehr veröffentlichen. Die Gesundheitsbehörde NHC, die in den letzten drei Jahren täglich die Zahl der Corona-Neuinfektionen und die Zahl der Corona-Todesfälle für das Land bekannt gegeben hatte, teilte mit, relevante Corona-Informationen würden nun vom chinesischen Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention zu Referenz- und Forschungszwecken veröffentlicht.

Schanghais Bevölkerung soll auf Reisen verzichten

Zudem ruft die chinesische Wirtschaftsmetropole Schanghai die Bevölkerung wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf, am Weihnachtswochenende auf Reisen zu verzichten und zu Hause zu bleiben. Vor allem an jüngere Menschen appellierte die Gesundheitskommission der Stadt am Samstag, große Versammlungen zu vermeiden. Mit rund 26 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ist Schanghai die größte Stadt Chinas.

Weihnachten wird in der Volksrepublik zwar nicht traditionell gefeiert, doch verbringen viele junge Paare und Familien die Feiertage zusammen. Schanghai veranstaltet üblicherweise einen großen Weihnachtsmarkt in einem luxuriösen Einkaufsviertel, Restaurants und Einzelhändler bieten Sonderaktionen an. Wegen des Coronavirus ist dies allerdings eingeschränkt.

In China grassiert derzeit die Omikron-Variante des Virus, nachdem die Regierung ihre strikte Null-Covid-Politik abrupt aufgegeben und strenge Testbestimmungen und Reisebeschränkungen aufgehoben hat. Zwar begrüßten viele Menschen die Lockerungen. Doch ist das Gesundheitssystem nicht ausreichend auf die Infektionswelle vorbereitet. Krankenhäuser sind überfüllt, in Apotheken fehlen Medikamente.

Millionen infizierte

China verzeichnete am Samstag nach noch veröffentlichten Angaben der Nationalen Gesundheitskommission 4.128 neue Corona-Fälle mit Symptomen gegenüber 3.761 am Vortag. Es wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet, die offizielle Gesamtzahl bleibt damit bei 5.241. Allerdings geben die Daten kein zuverlässiges Bild der Lage, weil deutlich weniger getestet wird.

Die tatsächlichen Ansteckungszahlen dürften weitaus höher sein. So berichtete Bloomberg News am Freitag unter Berufung auf Schätzungen der obersten Gesundheitsbehörde der Regierung, dass fast 37 Millionen Menschen in der vergangenen Woche an einem einzigen Tag mit dem Coronavirus infiziert worden sein könnten. Zudem teilte das in Großbritannien ansässige Gesundheitsdatenunternehmen Airfinity diese Woche mit, die tatsächliche Zahl der Neuinfektionen liege wahrscheinlich bei mehr als einer Million pro Tag, die der Todesfälle bei mehr als 5000. Dies stehe im "starken Gegensatz" zu den offiziellen Daten.

In China leben mehr als 1,4 Milliarden Menschen. In Wuhan im Zentrum des Landes wurde das Coronavirus im Dezember 2019 erstmals nachgewiesen. (APA, 25.12.2022)