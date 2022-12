Franco Frattini auf einem Foto aus dem Jahr 2011. Foto: imago stock&people

Rom – Der zweimalige italienische Außenminister Franco Frattini ist tot. Italienische Medien berichten, der 65-Jährige sei am Samstag in einem Krankenhaus in Rom gestorben. Er sei vor einiger Zeit an Krebs erkrankt.

Minister unter Berlusconi

Frattini war in den Regierungen von Ministerpräsident Silvio Berlusconi von 2002 bis 2004 und von 2008 bis 2011 Außenminister. Von 2004 bis 2008 war er EU-Justizkommissar. Zum Zeitpunkt seines Todes war er Präsident des italienischen Staatsrates, eines beratenden Gremiums, das die öffentliche Verwaltung überwacht.

Frattini hatte seine politische Tätigkeit als Mitglied der Sozialistischen Partei begonnen und sich später den Mitte-Rechts-Parteien von Berlusconi angeschlossen. (APA, 25.12.2022)