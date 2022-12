In dieser Galerie: 2 Bilder Ein Microsoft-Mitarbeiter sorgte für einen unbeabsichtigten Leak. Foto: IMAGO/Future Image Das Windows-Notepad wird wohl Tabs erhalten. Foto: Microsoft

Ein Mitarbeiter von Microsoft sorgte für eine etwas späte und vor allem unabsichtliche Weihnachtsbescherung für Windows 11 Nutzer: Er leakte versehentlich einen Screenshot einer neuen Version von Notepad – mit Tabs. Der Mitarbeiter, ein Produktmanager bei Microsoft, postete das Foto mit der Ankündigung der Tabs – samt einem Lautsprecher-Emoji.

Minuten später war der Tweet aber schon wieder verschwunden. Die Ursache dafür dürfte gewesen sein, dass der Screenshot mit einer dicken roten Warnung versehen war: "Vertraulich. Reden Sie nicht über Features und machen sie keine Screenshots" heißt es da. Der Mitarbeiter hat also gleich gegen beide Regeln verstoßen.

Das Windows-Notepad wird wohl Tabs erhalten, wie aus einem unfreiwilligen Leak hervorgeht. Foto: Microsoft

Wie "The Verge" berichtet, deutet dies darauf hin, dass das Tabs-Feature noch in einer frühen Phase der Entwicklung steckt und wohl erst im kommenden Jahr an die Nutzer des Windows-Insider-Programms ausgespielt wird.

Ein mit Tabs ausgestattetes Notepad zeigt aber auch, dass Microsoft mehr Bordmittel von Windows mit dem praktischen Tool ausstatten will. Das Update des Dateiexplorers mit Tabs wurde von der Nutzerschaft jedenfalls sehr positiv aufgenommen, spart es doch die mühsame Klickerei durch verschiedene Fenster, wenn man etwa viele Dateien umherschiebt.

Microsoft hat in der Vergangenheit schon Tabs für Windows 10 getestet und schon vor vier Jahren waren Tabs für Explorer und Notepad in der Entwicklung, diese wurden aber nie per Update an die Nutzer ausgeliefert. (red, 25.12.2022)