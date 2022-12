Welche großen Schmerzen konnten da nach gut zwei Stunden noch auf einen zukommen bei der "Weihnachtsshow" des Showdinos Dalli Dalli am Christtag im ZDF und im ORF?

Kerners "Augenpeitsche"

Welche Schmerzen, nach Johannes B. Kerners Polyesteranzug mit Weihnachtsmännern und anderen Heiligabendstandards? Nach 129 Minuten voll heiteren Wortspielen, Hans-Rosenthal-Memorial-Sprüngen des Moderators und öffentlich-rechtlicher Unterhaltung in jahrzehntealter Tradition? Und gar nach Christoph Maria Herbst im Hasenkostüm, in Schneeschuhen, der mit einem Wischmop als artungerecht ausladende Blume Kunstschnee von Promiporträts zu wedeln hatte?

Der Hase kippt

Au!, kippte der andere Hase plötzlich um in Minute 129 von 168 und blieb liegen. Dabei hatte der Hase, der Nora Tschirner war, gerade noch weit souveräner als Herbst in Schneeschuhen Kunstschnee von den Promibildern gewedelt und seine Spielpartnerin Karoline Herfurth zielgerichtet in der Skihüttenkulisse dirigiert.

Au, kurz vor dem Sturz: Karoline Herfurth im Retro-Skianzug, Nora Tschirner im Hasenkostüm, Johannes B. Kerner im Weihnachtspolyester. Foto: ZDF Dalli Dalli Weihnachtsshow

"Der lustigste Unfall der Welt"

Wenn Nora Tschirner bei Johannes B. Kerner umkippt, und ist es nur die Aufzeichnung, dann braucht es nicht lange, bis Bild davon berichtet. Womöglich war im Publikum zuhause am Christtag der eine oder andere extra dabei, um sie fallen zu sehen. Da wusste man ja schon von Bild, dass die Kniescheibe ausgerenkt war, Tschirner aber doch wohlauf. Und von Instagram, das es für die Umfallende hernach "der lustigste Unfall der Welt" war. Das Au klang dennoch schmerzhaft.

Gelegentlich eingeblendetem Saalpublikum war’s gleich, die charmanten Bilder kamen noch aus der Zeit, als Hans Rosenthal Dalli Dalli moderierte.

Blick zurück aufs "Dalli Dalli"-Publikum. Foto: ZDF Dalli Dalli Weihnachtsshow

Die 168 Minuten waren für etwas gut: Rosenthals Stiftung kann diesmal mit erspielten 53.040 Euro zusätzlich bedürftigen Menschen helfen. (Harald Fidler, 26.12.2022)