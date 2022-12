"Gemütlich, aber nicht spannend"

"Der Tatort hat schlimmere Weihnachtsepisoden überstanden", seufzt Holger Gertz in der "Süddeutschen": "Diesmal ist es solide, Regisseur Jobst Oetzmann und Autor Robert Löhr bieten mit "Mord unter Misteln" einen Familienfilm an, von dessen Ausstattung die Protagonisten selbst erstaunt sind. Sagt Batic, also Partridge: "Hier sieht's aus wie bei Rosamunde Pilcher." Aus der Krimi-Kategorie fällt das Stück raus, weil ein Krimi irgendwie dann doch spannend zu sein hat, "Mord unter Misteln" ist es nicht. Dafür aber gemütlich. Man macht sich gern noch einen Tee."

Im Bild: Die Münchner Ermittler als Constable Partridge und Chief Inspector Lightmyer mit Christoph Mory als ermordeter Butler Arthur Rogers.