Das südkoreanische Militär habe Drohnen verfolgt, die von Nordkorea aus über die militärische Demarkationslinie zwischen beiden Ländern geflogen seien. Foto: AP / Lee Jin-Man

Pjöngjang/Seoul – Das südkoreanische Militär hat der Nachrichtenagentur "Yonhap" zufolge am Montag Warnschüsse abgefeuert, nachdem nordkoreanische Drohnen den Luftraum Südkoreas verletzt hatten. Kampfjets und Hubschrauber seien im Einsatz gewesen. Das südkoreanische Militär habe Drohnen verfolgt, die von Nordkorea aus über die militärische Demarkationslinie zwischen beiden Ländern geflogen seien, hieß es in den Meldungen der südkoreanischen Agentur.

Nach Angaben des Verkehrsministeriums in Seoul wurden zuvor auf Wunsch des Militärs an den Flughäfen Incheon und Gimpo kurzzeitig die Abflüge ausgesetzt. Die Unterbrechung der Starts am Mittag habe etwa eine Stunde gedauert, sagte ein Vertreter des Ministeriums der Nachrichtenagentur Reuters. Weitere Angaben machte er nicht. (APA, 26.12.2022)