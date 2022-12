Helene Fischer im Dezember 2020 bei der TV-Gala "Ein Herz für Kinder". Foto: Reuters / Britta Petersen

Die jüngste Weihnachtsausgabe von "Dalli Dalli" mit Johannes B. Kerner hat im Vergleich zum Vorjahr Publikum verloren. Helene Fischer vermisste offenkundig ihren früheren Sendeplatz und vertröstete ihr Publikum "mit Dank ans ZDF" via Instagram mit Higlights auf Youtube.

2020 erreichte Helene Fischers Weihnachtsshow im ZDF noch 4,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland, Marktanteil beim Gesamtpublikum, allerdings ohne Showkonkurrenz an dem Abend. 2019 schauten noch gewaltige 5,92 Millionen "Die Helene Fischer Show" bei 20,4 Prozent Gesamtmarktanteil.

Ablöse 2021

2021 verfolgten im Schnitt auf dem Sendeplatz 4,03 Millionen Menschen in Deutschland "Dalli Dalli Die Weihnachtsshow". Marktanteil – also der Anteil an allen zu dem Zeitpunkt Fernsehenden: 14,8 Prozent.

2022 ging es nun am Christtag für Johannes B. Kerner ein Stück hinunter – trotz besonderer Aufmerksamkeit nach Nora Tschirners Verletzung im Hasenkostüm: Diesmal schauten 3,65 Millionen im Schnitt zu, bei 14,4 Prozent Marktanteil im Hauptabend.

18 Prozent Marktanteil in Österreich

In Österreich schaffte ORF 2 mit "Dalli Dalli" einen deutlich höheren Marktanteil von 18 Prozent beim Gesamtpublikum (in Österreich: ab zwölf Jahren); 423.000 Menschen schauten im Schnitt zu.

Unter die Top 3 des Tages schaffte es Kerner damit nicht in Österreich: Die "Zeit im Bild" schauten am Christtag übliche 1,12 Millionen Menschen – exakt die Hälfte aller vor dem Fernseher, also Marktanteil 50 Prozent. Dahinter kommen "Bundesland heute" mit 962.000 und 47 Prozent Marktanteil sowie das Religionsformat "Feierabend" mit exakt 666.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 30 Prozent Marktanteil gleich nach der "ZiB".

Für Menschen außerhalb von Österreich: Alle diese Formate laufen in ORF 2. (red, 26.12.2022)