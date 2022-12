Die Wetterlage rund um die Weihnachtsfeiertage hat entscheidend dazu beigetragen, dass die aktuelle Lawinenwarnstufe zwischen 4 (große Gefahr) und 3 (erhebliche Gefahr) liegt. Foto: APA/ZEITUNGSFOTO.AT/DANIEL LIEBL

Innsbruck – Die Tage nach Weihnachten bereiten den heimischen Lawinenexperten fast schon traditionell große Sorgen. Viele Österreicher haben frei, zusätzlich sind über die Weihnachtsferien noch Urlaubermassen zum Skifahren im Land. Und sie alle eint, dass der Bewegungsdrang nach der Völlerei entsprechend groß ist.

Hinzu kommt, dass die Wetterlage gerade rund um die Weihnachtsfeiertage entscheidend dazu beigetragen hat, dass die aktuelle Lawinenwarnstufe zwischen 4 (große Gefahr) und 3 (erhebliche Gefahr) liegt. Zunächst das Tauwetter vor Weihnachten mit einer Schneefallgrenze deutlich über 2000 Metern, gefolgt von einer leichten Kaltfront mit einer überschaubaren Menge an Neuschnee in höheren Lagen. Dazu wehte noch entsprechend stürmischer Wind in den Bergen – und der Wind gilt als der "Baumeister" von Lawinen. Doch das eigentliche Problem liege meist tiefer, so Peter Höller, Lawinenforscher am österreichischen BFW (Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft) und Mitglied im Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit. "Ob eine Schneedecke vom Hang abbricht und damit eine Lawine auslöst, hängt ganz wesentlich von der Zusammensetzung und Festigkeit der Schneedecke ab."

Keine Bindung

Das Problem ist dabei vor allem die Altschneedecke: "Wir haben heuer ein sogenanntes Altschneeproblem, das heißt, eine relativ geringe Schneedecke. Und wenn die Schneedecke dünn ist, hat man zumeist einen relativ hohen Temperaturgradienten – das heißt, einen großen Unterschied der Temperaturen: Boden mit etwa null Grad und tiefsten Minuswerten an der Oberfläche." Dadurch würde sich sogenannter "Schwimmschnee bilden". Höller: "Im Fachausdruck nennt man das Tiefenreif. Banal gesagt, sind das Körner, die keinerlei Bindung haben. Wenn man die Schneedecke aufgräbt, rieselt es wie Linsen oder Kristallzucker heraus."

Würde es dann eine zusätzliche Belastung, etwa durch einen Skifahrer, aber auch durch Neuschnee, geben, dann kann sich das Brett an der besagten Schwachstelle lösen. Höller: "Ist dann zusätzlich die Hangneigung ausreichend steil, etwa 30 Grad, kann es zu einem Lawinenabgang kommen."

Prinzipiell seien die Pisten in Österreich und auch in umliegenden Skigebieten im Ausland sehr gut abgesichert. "Ein Restrisiko besteht aber immer", ist der Lawinenexperte überzeugt. Und natürlich sei da noch die Unvernunft so mancher Wintersportler: "Viele sehen nur den herrlichen Pulverschnee – und das setzt die Ratio dann aus."

Der Leichtsinn endet mitunter tödlich: In Österreich sterben im Durchschnitt jährlich 22 Menschen durch Lawinen. (Markus Rohrhofer, 26.12.2022)