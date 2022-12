Boxing-Day-Rekord für Torjäger Kane, der beim 2:2 sein zehntes Goals am Feiertag erzielt

Harry Kane (l.) hat früh Gelegenheit, seinen WM-Frust abzuschütteln. Foto: Reuters/Matthew Childs

London – Zum Auftakt der englischen Premier League nach der Fußball-WM-Pause haben sich Brentford und Tottenham Hotspur am Montag mit 2:2 voneinander getrennt. Vitaly Janelt (15.) und Ivan Toney (54.) mit seinem zehnten Saisontreffer hatten die Gastgeber am – traditionell mit Fußball gefüllten – Boxing Day mit 2:0 in Führung gebracht. Die WM-Rückkehrer Harry Kane (65.) und Pierre-Emile Höjbjerg (71.) bescherten dem Team von Coach Antonio Conte aber noch einen Zähler.

Kane konnte darüber hinaus einen Rekord für sich verbuchen. Er hat nun schon zehn Liga-Tore am Boxing Day erzielt, soviel wie kein anderer in der Premier League. Tottenham, dass ohne seinen Weltmeister Cristian Romero sowie Torhüter Hugo Lloris antrat, liegt mit 30 Punkten auf dem vierten Platz, während Brentford vor dem Rest des Spieltags mit 20 Zählern Neunter ist.

Der Begriff "Boxing Day" geht auf eine alte britische Tradition am 26. Dezember zurück, an dem Tag hatten Angestellte von ihren Arbeitgebern meist eine Weihnachts-Box geschenkt bekommen. Der erste Boxing-Day-Spieltag in der Premier League fand 1966 statt. (APA/Reuters, 26.12.2022)