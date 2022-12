Katharina Althaus aus Oberstdorf kommt als Führende des Weltcups nach Villach. Foto: IMAGO/Fotostand / Hettich

Gott soll einen hüten vor allem, was noch ein Glück ist", sagt die Tante Jolesch. Ein Glück ist, dass die Skispringerinnen in ihrer zwölften Weltcupsaison keine mehrwöchige Wettkampfpause rund um Weihnachten und Neujahr haben. Noch 2019/20 verstrichen vier Wochen zwischen dem letzten Springen im Dezember und dem ersten Springen im Jänner.

In der Vorsaison, nach Einführung der Springen zu Silvester und Neujahr in Ljubno, Slowenien, waren es nur noch zwei Wochen. Und in dieser Saison ist die Lücke fast geschlossen, weil vor Ljubno noch zwei Springen in Villach (28. und 29. Dezember) dazukommen und mit den slowenischen Events (31. Dezember und 1. Jänner) das sogenannte Silvester Tournament um die Goldene Eule bilden.

Freilich freuen sich Österreichs Springerinnen auf den Heimbewerb – pflichtgemäß quasi. Denn in Wahrheit könnte der Fortschritt ein Rückschritt gewesen sein – auf dem Weg zur Vierschanzentournee der Frauen, die schon lange versprochen ist. Anlässlich der Präsentation der Villacher Springen stellte Roswitha Stadlober, die Präsidentin des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV), eine Veranstaltung, die halbwegs dem Traditionsevent der Männer entspräche, für frühestens 2024/25 in Aussicht.

Dabei schien noch Ende April die Premiere für 2023/24 fix. Gesprungen werden sollte in Deutschland an den bekannten Orten, allerdings in umgekehrter Reihenfolge – Auftakt in Garmisch-Partenkirchen, Neujahrsspringen in Oberstdorf. Der ÖSV, hieß es, prüfe noch verschiedene Optionen an den möglichen Standorten.

Unmut der Springerinnen wächst

Herausgekommen ist eine weitere Verschiebung. Vor allem die deutschen Springerinnen wurden nach Stadlobers Ankündigung deutlich. Es sei eine "Unverschämtheit, im Zeitalter der Gendergerechtigkeit die Entscheidung auf eine eigene Tour wieder verschoben zu haben", schrieb Luisa Görlich, eine Hoffnungsträgerin des deutschen Skiverbandes DSV jüngst in ihrer Kolumne auf sport.de. Olympiasiegerin Maren Lundby aus Norwegen und Katharina Althaus, die nach zwei Saisonsiegen derzeit den Weltcup vier Zähler vor der Vorarlbergerin Eva Pinkelnig anführt, teilten Görlichs Beitrag auf ihren Instagram-Seiten.

Weltcup-Titelverteidigerin Sara Marita Kramer, die am Neujahrstag die erste Goldene Eule in Ljubno gewonnen hatte, bemängelte in der Vergangenheit das Fehlen einer Vierschanzentournee für Frauen, aber auch die wenigen Springen auf Großschanzen. Das Silvester Tournament wird jetzt auf Normalschanzen aufgeführt, während die Männer parallel auf ihren großen Bakken, angefangen am 29. Dezember in Oberstdorf, vor Zuschauermassen springen. Was im TV besser kommt, liegt auf der Hand. Immerhin sollen sich für Villach viele ehemalige Skispringer als Zuseher angesagt haben. Jedenfalls viele von denen, die nicht in Oberstdorf sind. (Sigi Lützow, 27.12.2022)