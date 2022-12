In dieser Galerie: 2 Bilder ÖSV-Rennsportleiter Thomas Trinker lässt sich nicht beirren: "Abgerechnet wird zum Schluss." Foto: APA/BARBARA GINDL Am 29. Dezember 2020 wurde Katharina Liensberger auf dem Weg zum Spezialweltcup im Semmering-Slalom Zweite. Foto: APA/EXPA/Dominik Angerer

Thomas Trinker steht vor der Herausforderung, die vor allem in technischen Disziplinen schwächelnden Österreicherinnen in die Erfolgsspur zu führen. Nach zwölf Rennen steht noch kein Sieg zu Buche. Die Heimrennen auf dem Semmering – heute (10 und 13 Uhr, ORF 1) und am Mittwoch jeweils ein Riesentorlauf, am Donnerstag folgt noch ein Slalom – erhöhen den Druck. Trinker lässt sich nicht beirren: "Abgerechnet wird zum Schluss", sagt der 48-jährige Steirer. "Das Highlight ist die Weltmeisterschaft im Februar."

STANDARD: In den technischen Bewerben lief es bisher nicht gerade optimal. Außer einem dritten Platz von Katharina Truppe im Slalom von Killington gab es wenig Erfreuliches.

Trinker: Mehr Schatten als Licht, aber Killington war erfreulich, damit haben wir nicht gerechnet. Das stimmt uns für die Rennen am Semmering zuversichtlich. Die Mädels sind vom Kopf her hundertprozentig darauf eingestellt, Gas zu geben. Der Hang liegt uns, und den Schnee kennen wir. Da erwarte ich mir schon einiges.

STANDARD: Bei Heimrennen steigen die Erwartungen. Wie bereitet man die Läuferinnen vor, ohne ihnen kontraproduktiven Druck aufzuerlegen?

Trinker: Wir sind nicht ergebnis-, sondern leistungsorientiert. Der Fokus muss in die Richtung gehen, dass sie gut fahren. Dafür sind wir da. Wir sagen ihnen nicht bei der Sitzung: "So, Mädels, morgen müssen zwei unter die besten fünf!" Sie müssen ihre Möglichkeiten nützen, und man muss das individuell betrachten: Wenn sich eine Nachwuchsläuferin mit Startnummer 45 für den zweiten Lauf qualifiziert, dann ist das eine gute Leistung. Oder wenn Elisabeth Kappaurer nach so schweren Verletzungen an beiden Beinen zurückkommt, 14. und beste der Mannschaft wird.

STANDARD: Katharina Liensberger ist Slalomweltmeisterin und hat 2020/21 den Slalomweltcup gewonnen. Ihr bisher bestes Ergebnis ist ein fünfter Platz im Riesentorlauf von Killington. Woran hapert es?

Trinker: Man muss ganz klar sagen, dass sie nicht ihre Möglichkeiten ausschöpft. Im Moment bringt sie es einfach im Rennen nicht auf den Schnee. Es ist komplex. Sie hat einen Ski, mit dem sie im Training schneller fährt als im Rennen. Sie probiert ihn immer wieder, aber jetzt sollte sie wohl auf dem alten Material bleiben, um zurück zu ihrer Konstanz zu finden. Die Nerven wegzuschmeißen wäre die schlechteste Option. Es ist ein neues Team, es muss sich alles einmal finden.

STANDARD: Bleibt während der Saison mit einem Rennen nach dem anderen überhaupt Zeit, Entscheidendes zu verbessern?

Trinker: Wir haben schon immer wieder ein paar Trainingstage zur Verfügung. Grundsätzlich ist das Weihnachtstraining für uns immer sehr gut gewesen, weil wir in Österreich kurze Wege und doch einige Trainingsmöglichkeiten haben. Die haben wir bestmöglich genützt, um an der Feinabstimmung zu feilen.

STANDARD: Was ist in den technischen Disziplinen möglich?

Trinker: Uns allen muss klar sein, dass es kein Selbstläufer mehr wie noch vor ein paar Jahren ist, weil einfach die Dichte nicht mehr da ist. Im Slalom können Liensberger und Katharina Truppe aufs Stockerl fahren. Wenn Katharina Huber Achte wird, dann ist das eine super Leistung, recht viel mehr geht da im Moment aber nicht. Dann sind wir durch, weil Katharina Gallhuber verletzt fehlt. Wenn wir uns die Weltrangliste anschauen, haben wir sieben unter den ersten 100 und dann noch sechs weitere unter den besten 200. Da haben wir schon Handlungsbedarf.

STANDARD: Wurde das Training in irgendeiner Weise verändert, um der Stagnation der vergangenen Jahre entgegenzuwirken?

Trinker: Die Weltcupathletinnen haben ihre Technik, die kann man nur noch optimieren. Im Nachwuchsbereich machen wir sehr viel. In dem Bereich haben wir einen intensiveren technischen Ansatz, damit sie mit einer besseren Grundtechnik ausgestattet werden.

STANDARD: Patrick Ortlieb hat auf Servus TV von einer zu großen Komfortzone im Skiverband ÖSV gesprochen. Er denkt an Verschlankung in den Kadern und im Trainerteam und will damit den Erfolgshunger stärken. Ein sinnvoller Schritt?

Trinker: Das war nur eine Kommunikation von Ideen. Wir sind noch nicht weiter. Es wird sicher Strukturveränderungen geben, und die werden sicher einige betreffen. Wir haben über viele Jahre versucht, uns im Nachwuchs breit aufzustellen und nach oben hin die Besten herauszufiltern, aber das führt nicht zwangsläufig zum Erfolg.

STANDARD: Wäre es nicht klüger, wenn man es sich – wie Ortlieb ausführte – ohnehin leisten kann, weiter auf möglichst umfangreiche und individuelle Betreuung zu setzen

Trinker: Das ist disziplinenabhängig. In der Abfahrt ist es sicher besser, wenn man breiter aufgestellt ist, weil die Verletzungsgefahr größer ist. Wir haben die Kaderrichtlinien über die Jahre ein bisschen aufgeweicht, vergangenes Jahr wieder angezogen. Die Frage ist, wie wir sie exekutieren. Es kann zu einer Reduzierung der Kader kommen. Eine moderne Struktur verschlingt immer viele Trainer. Es gibt da nicht viel Spielraum, ohne dass es einen Rückschritt bedeuten würde.

STANDARD: Stars wie Mikaela Shiffrin oder Marcel Hirscher setzen oder setzten auf individuelle Betreuung. Braucht es die, um ganz nach oben zu kommen?

Trinker: Wenn man da hinkommt, dann hat man es sich verdient, dass man eine eigene Struktur bekommt. Aber diese Struktur ist nicht nötig, um dort hinzukommen. Es geht genauso in der Gruppe, hängt aber auch vom Typ ab. Hermann Maier hat nie allein trainiert, da waren immer minimum vier dabei. Aber natürlich hatte er immer einen Betreuer, der sich speziell um seine Dinge gekümmert hat.

STANDARD: Seit Jahren sind die Verletzungen ein großes Thema. Worauf ist zu achten, um sie so weit wie möglich in Grenzen zu halten? Kann man vorbeugend einwirken?

Trinker: Das Ziel ist immer: fordern, aber nicht überfordern. Aber der größte Sprung muss über die Technik erfolgen. Es ist höchste Zeit, dass die Sicherheitsbindung eine sichere Bindung wird. Das System ist seit der Erfindung in den 1950er-Jahren immer noch das gleiche. Es gibt Athleten, die weniger oft stürzen. Hirscher oder Shiffrin waren praktisch nie ernster verletzt. Am besten wäre, wenn sie richtig gut Ski fahren, aber das können nicht viele. Es gibt keinen vergleichbaren Sport, wo sie mit 140 km/h Spitze eine Piste hinunterfahren, die einem Eislaufplatz gleicht.

STANDARD: Wie lange müssen wir auf den ersten Frauensieg warten?

Trinker: Schön wäre es, wenn es bis Ende Jänner passiert, weil sonst könnte es hart werden. Bei Cornelia Hütter haben einmal zwei, dann sechs Hundertstel gefehlt. Es könnten schon zwei Siege sein. Aber es zeigt uns ein paar Sachen auf, vielleicht ist es für die Zukunft gut. (Thomas Hirner, 26.12.2022)