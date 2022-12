In der Halloween-Nacht rückte ein Großaufgebot von rund 170 Polizistinnen und Polizisten aus, darunter auch Cobra-Einsatzkräfte sowie Beamte aus angrenzenden Bezirken. Foto: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Nach den massiven Ausschreitungen in der heurigen Halloween-Nacht in Linz klickten jetzt für zwei mutmaßliche Rädelsführer die Handschellen. Intensive Ermittlungen über zwei Monate sollen, so ist aus Polizeikreisen zu hören, die "Soko Halloween" schließlich zu einem 21-jährigen und 19-jährigen Burschen geführt haben. Beide sind jetzt in Haft. Auf freiem Fuß angezeigt wurde hingegen ein 17-jähriger, der für das TikTok-Video "Morgen wird Linz zu Athena" – dem eigentlichen Aufruf zur Teilnahme an den Randalen – verantwortlich sein soll. Alle drei Verdächtigen haben Migrationshintergrund, zumindest einer soll vorbestraft sein. Details wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag um 10 Uhr in einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Bislang war in Zusammenhang mit den Krawallen von neun vorübergehend Festgenommenen und 119 weiteren Verdächtigen die Rede gewesen. Gesamt randalierten in der heurigen Halloween-Nacht etwa 200 überwiegend Jugendliche massiv. Unter anderem wurde mit pyrotechnischen Gegenständen auf Passanten sowie die Oberleitungen der Straßenbahn geschossen, sodass der Strom abgeschaltet wurde.

Höchst angespannte Stimmung

Die ersten Notrufe ging damals gegen 21.00 Uhr ein: Eine große Personengruppe, die sich am Taubenmarkt in der Fußgängerzone getroffen habe, werfe unkontrolliert Böller auf Passanten. In weiterer Folge rückte ein Großaufgebot von rund 170 Polizistinnen und Polizisten aus, darunter auch Cobra-Einsatzkräfte sowie Beamte aus angrenzenden Bezirken.

Mit zwei Sperrketten versuchten die Einsatzkräfte die Randalierer abzudrängen, dabei wurden auch die Beamten mit Böllern, Steinen und Glasflaschen beworfen. Erst gegen 3.00 Uhr war der Großeinsatz der Polizei beendet. Zwei Einsatzkräfte der Polizei wurden leicht verletzt. (Markus Rohrhofer, 27.12.2022)