Der 47-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Foto: Heribert Corn

Wien – Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Dienstag am Lerchenfelder Gürtel in Wien ereignet. Kurz nach Mitternacht war ein 25-Jähriger mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Auto auf Probefahrtkennzeichen gegen die Mauer eines Hostels geprallt und hat dabei einen 47-jährigen Passanten tödlich verletzt. 18 Einsatzkräfte der Wiener Feuerwehr waren mit vier Fahrzeugen im Einsatz, wie eine Polizeiaussendung vom Dienstag berichtete. Beim Lenker wurden etwa 0,5 Promille Alkohol festgestellt.

Polizeisprecher Markus Dittrich zufolge dürfte der 25-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit die Spur gewechselt- und infolgedessen die Kontrolle über den Sportwagen verloren haben. Dadurch geriet das Fahrzeug auf den Gehsteig, wo es erst mit einem Lichtmast kollidierte und danach gegen die Mauer eines Vorhofes prallte, wobei auch der 47-Jährige erfasst wurde.

Polizei und Feuerwehr unterstützten die Berufsrettung bei der Reanimation. Aufgrund des Ansturms von Schaulustigen wurde ein Sichtschutz- und wegen der schweren Beschädigung des Unfallfahrzeugs auch ein Brandschutz errichtet. Nachdem der 47-Jährige notfallmedizinisch versorgt worden war, wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Sowohl der 25-Jährige als auch seine beiden Mitfahrer erlitten Abschürfungen. (APA, 27.12.2022)