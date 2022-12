Bill Hader in "Barry" auf Amazon Prime. Foto: Amazon Prime/HBO

Seien wir uns ehrlich: Es ist jedes Jahr das Gleiche. Wir freuen uns auf Weihnachten, Gemütlichkeit, Familie ... bis wir nicht mehr können. Schlicht und einfach. Etwas anderes muss her! Und als hätte es mein Amazon-Algorithmus geahnt (mein Algo kann denken???), spült er mir diskret, aber doch unübersehbar eine kleine, feine Serie auf den Flatscreen: Barry. Klingt amerikanisch. Ist amerikanisch. Und doch tut man gut daran, nicht einfach weiterzuscrollen.

Der Plot klingt reichlich absurd, aber daran haben wir uns im Laufe dieser Tage doch schon längst gewöhnt, nicht wahr? Also: Barry, Profikiller aus der Provinz der USA, kriegt von seiner Agentur einen Auftrag, der ihn endlich in die große, weite Welt führt: Los Angeles! Target: Irgendein Typ, der mit der Frau irgendeines tschetschenischen Mafioso rummacht. Also nix wie nach L. A.: Peng, peng! Dann ab nach Hause.

Doch es kommt alles gaaaaanz anders: Denn Barry (Bill Hader, Saturday Night Live) entdeckt aus Zufall die Liebe zur Schauspielerei. Doch wie tun? Profikiller ist kein Teilzeitjob, man kellneriert nicht kurz zwischen zwei Engagements. Also ganz aussteigen? Was sagt der Boss dazu? Eher nichts Hilfreiches, so viel ist sicher. Und auch die treuen Kunden schätzen Barrys Wertarbeit, warum auf ihn verzichten?

Was folgt, ist eine pointenreiche Mischung aus Pulp Fiction und Kominsky Method, viel schwarzer Humor, gelungene Dialoge und treffsicheres Schauspiel. Henry Winkler (Happy Days) gibt den geldgierig-selbstherr lichen Schauspiellehrer Gene Cousineau, Sarah Goldberg (The Report) die liebenswert-naive Schauspielschulkommilitonin Sally Reed, in die sich Barry (na no na ned) verknallt. Alles gut? Na fast ... denn auf dieser Bühne wird nicht mit Platzpatronen geschossen. Peng! (Gianluca Wallisch, 27.12.2022)